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Doğal serum: "Maraş paçası"

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta kış mevsiminde soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonların kalkanı olarak kabul edilen paça, sıkça tüketiliyor.

Doğal serum:

Kahramanmaraş'ta kış mevsiminde soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonların kalkanı olarak kabul edilen paça, sıkça tüketiliyor.


Kahramanmaraş'ın geleneksel lezzetleri arasında yer alan 'paça' kış mevsiminde gripten korunmak isteyen vatandaşların vazgeçilmezlerinden biri. Paça çorbasının grip ve soğuk algınlığı dışında, vücudun bağışıklık sistemine büyük katkı sağladığı ve sırrının da sumak ekşisiyle Maraş pul biberi olduğu belirtildi.


Kahramanmaraş'ta, 1923 yılından beri hizmet veren lokantayı babasından devraldıktan sonra kentin yöresel lezzetlerinin yapımına devam eden Zafer Ayranpınar, "Malumunuz kış mevsimindeyiz ve yöresel lezzetlerimizden Maraş paçamız kış mevsiminde sıkça tüketilen bir yiyecektir. Paça, sumak ekşisi ve pul biberinin acılığının karışımıyla gribal enfeksiyonlarda adeta doğal serum vazifesi görüyor. Maraş paçası sabah, öğle, akşam ve günün her saatinde içilen kentimize özgü bir yiyecektir. Küçükbaş hayvan etinden elde edilen ve 'bahanat' dediğimiz kolajen etlerden meydana gelir. Bunların da eklem ve diz ağrılarına iyi geldiği biliniyor" ifadelerini kullandı.


Enver İnan adlı bir müşteri ise "Gribal enfeksiyona karşı genellikle sabah saatlerinde tüketimi yapılan bir çorbadır paça. Bizler de hemen hemen her sabah paçamızı içip gideriz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 11:43 Kaynak: İHA
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