Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Nevşehir Temsilciliği verilerine göre, peribacaları, doğal kaya oluşumları, mağara otelleri, kayadan oyma tarihi manastır, şapel ve yer altı şehirleriyle tanınan Kapadokya bölgesinde ağustosta 4 bin 241 sıcak hava balonu uçuşu gerçekleştirildi.

Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Kapadokya 'yı, ağustosta 88 bin 244 ziyaretçi gökyüzünden izledi.

Kaynak: AA

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Kapadokya, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kapadokya'da balon turlarına ağustosta 88 bin 244 turist katıldı - Son Dakika

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