Son Dakika Haberleri: Doğal Taş İhracatçılarının Gözü ABD'de

Doğal Taş İhracatçılarının Gözü ABD'de

27 dakika önce

Türk doğal taş sektörü temsilcileri, ABD'nin Orlando kentinde 9-12 Nisan'da düzenlenecek Coverings Taş ve Fayans Fuarı'nı ziyaret edecek.

Doğal Taş İhracatçılarının Gözü ABD'de, System.String[]
Türk doğal taş sektörü temsilcileri, ABD'nin Orlando kentinde 9-12 Nisan'da düzenlenecek Coverings Taş ve Fayans Fuarı'nı ziyaret edecek.

Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre, Coverings Taş ve Fayans Fuarı için 15 firmanın katılımıyla ticaret heyeti organizasyonu düzenlendi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, ABD'nin yıllık 3,5 milyar dolar tutarında doğal taş ithal ettiğini, Türkiye'nin de geçen yıl bu ülkeye 381 milyon dolarlık taş sattığını belirtti.

Orta vadede ABD'ye doğal taş ihracatını 1 milyar dolar seviyesine çıkarmayı hedeflediklerini bildiren Kaya, şunları kaydetti:

"Çin inşaat sektöründe yavaşlama, ABD pazarında canlanma var. ABD'deki projelerde Türk doğal taşının daha fazla kullanılması için çalışıyoruz. Ticaret heyetimizdeki firma temsilcileri, Orlando'da fuar sırasında düzenlenecek ABD Doğal Taş Trendleri Eğitim Programı'na katılacak.11-13 Nisan tarihlerinde de Miami'deki doğal taş distribütör firmalarıyla görüşmelerimiz olacak."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 12:46 Kaynak: AA

Orlando Magic, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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