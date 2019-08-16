Son Dakika Haberleri: Doğal taş ihracatçısı Çin fuarına hazırlanıyor
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Doğal taş ihracatçısı Çin fuarına hazırlanıyor

1 saat önce

Türk doğal taş ihracatçıları, sektörün en büyük pazarı konumundaki Çin Halk Cumhuriyeti'nde 16-19 Mart 2020 tarihlerinde düzenlenecek Xiamen Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı için hazırlıklara başladı.

Doğal taş ihracatçısı Çin fuarına hazırlanıyor, System.String[]
Türk doğal taş ihracatçıları, sektörün en büyük pazarı konumundaki Çin Halk Cumhuriyeti'nde 16-19 Mart 2020 tarihlerinde düzenlenecek Xiamen Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı için hazırlıklara başladı.
Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, milli katılımını organize ettikleri Xiamen Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı'nın son buluşmasına 132 firmanın katıldığını, bu rakamla fuarın en büyük uluslararası katılımcısı olduklarını ifade etti.
Çin pazarında oldukça başarılı ve rekabetçi pozisyonda bulunduklarını belirten Kaya, Çin'in doğal taş ithalatının yüzde 12'sini Türkiye'den yaptığını, Xiamen Fuarı'nın da ihracatın artmasında itici bir güç olduğunu bildirdi.
Mart ayında düzenlenen fuarda 4 Türk ihracatçısının gözaltına alındığını hatırlatan Kaya, şunları kaydetti:
"Bu olay, son derece güçlü olan Türkiye-Çin ilişkilerine zarar vermedi. 2019 yılının Ocak-Haziran döneminde Türkiye'den Çin'e 319 milyon dolarlık doğal taş ihracatı gerçekleştirdik. Çin, doğal taş ihracatımızda lider pazar konumunda. Bu pozisyonunu önümüzdeki yıllarda da sürdürecek. Doğal taş ihracatçılarımızı 2020 yılında Xiamen Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı'nda yerlerini almaya davet ediyorum."
Çin Halk Cumhuriyeti, Xiamen, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 11:07 Kaynak: AA
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