Üye Girişi
Doğal taş sektöründe sürdürülebilirlik, insan kaynağının güçlenmesinden geçiyor - Son Dakika

Doğal taş sektöründe sürdürülebilirlik, insan kaynağının güçlenmesinden geçiyor

22.11.2021 10:14
Doğal taş sektöründe sürdürülebilirlik, insan kaynağının güçlenmesinden geçiyor

Tüm faaliyetlerinde, "Sürdürülebilir Madencilik" temasını vurgulamaya ve fiiliyata dökmeye devam ettiklerini anlatan Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya şöyle devam etti:

Ege Maden İhracatçıları Birliği, "Doğal Taş Madenciliği Sektöründe İş Kazalarını ve Yaralanmaları Önlemek İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Odaklı Faaliyetlerin Geliştirilmesi" Avrupa Birliği projesi kapsamında İtalya'da mermer işletmelerinin yoğun olduğu Carrara bölgesine 8-11 Kasım 2021 tarihlerinde teknik gezi gerçekleştirdi.

"Avrupa Birliği ve ülkemiz tarafından finanse edilen, Dokuz Eylül Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü'yle birlikte yürüttüğümüz projemizle insan kaynağının sürdürülebilirliği için önemli bir adım attık. 15 firmamızın temsilcisi, AB ülkelerinin mermer sektöründeki İSG uygulamalarını yerinde görmek için İtalya Carrara'da açık ve kapalı mermer işletmelerine 4 gün boyunca teknik ziyaret düzenledi. Temsilcilerimiz gezdikleri mermer sahalarının topoğrafik, jeolojik ve jeoteknik özellikleri hakkında bilgiler aldı. AB projesi çalışmasına dayanak oluşturacak iş sağlığı ve güvenliği konularında çok önemli veriler kaydedildi ve gözlemler yapıldı."

Kaya, "Ziyaretin ilk gününde heyetimize, Toskana Bölgesi İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili kurumlar, Ulusal İş Kazalarını Önleme Enstitüsü (INAIL) tarafından düzenlenen seminerde; maden işletmelerinde meydana gelen iş kazalarında uygulanan prosedür ve yönetmelikler hakkında bilgi verildi. Üçüncü gün ise Massa Carrara Ticaret Odasında, mermer ocaklarındaki İş Güvenliği ve İş Sağlığı konusunda sunumlarını ve İtalyan Teknik ekipman firmalarının bilgilendirmelerini içeren başka bir seminer organize edildi." dedi.

Heyet, iş güvenliği önlemleri İtalya'da yerinde inceledi

İtalya'ya giden heyetin ikinci gün sahaya indiğinden bahseden Mevlüt Kaya, katılımcıların iş güvenliği kıyafetlerini giyerek maden mühendisleri eşliğinde ilk olarak "Cava Gioia" maden ocağına, ardından Fossalunga, Tecchione, Carbonera adlı ruhsat sahalarını içeren kapalı mermer ocağına gittiğini açıkladı.

"Heyetimiz, maden ocağında çalışan makineleri gözlemledi. Açık ocak maden ocağından farklı olarak kapalı maden ocağında üretim yöntemi ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygulamalar hakkında katılımcılarımıza bilgiler verildi. Son olarak da "Querciola" ve "Canal Grande" adında iki adet özel ruhsat sahası içeren açık mermer ocağı ziyaret edilerek, açık ocak çalışma koşulları hakkında heyetimiz bilgilendirildi ve tüm katılımcılarımız iş güvenliği önlemlerini yerinde incelemiş oldu."

Doğal taş sektöründe iş sağlığı ve iş güvenliği farkındalığı artırıyor

Kaya, 18 ay sürecek proje ile hedeflerinin iş kazaları ve yaralanmalarını azaltmak için Türkiye'de doğal taş madenciliği sektöründe iş sağlığı ve güvenliği farkındalığını, gelişimini artırmak olduğunun altını çizdi.

"Doğal taş madenciliği sektöründe iş sağlığı ve güvenliğinin Avrupa Birliği ülkeleri düzeyine yükseltilmesi konusunda farkındalığın artırılması, doğal taş madenciliği sektöründe koruyucu sağlık ve güvenlik kültürünün geliştirilmesini amaçlıyoruz. Aynı zamanda sektörümüzde üniversite-sanayi iş birliğinin artırılması da bir diğer ana hedefimiz. Sektörümüzde insan kaynağı ve sürdürülebilirlik aynı madalyonun iki yüzü gibi… Kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomi için her iki faktör de oldukça önemli. Biz projemizle Türkiye'de doğal taş madenciliği sektöründe iş kazalarının ve yaralanmaların azalması, sektörün itibarının artırılması ve yeni yaklaşımların geliştirilmesini istiyoruz."

İtalya Carrara bölgesi mermer ocakları gezi organizasyonuna; 15 firma temsilcisi, 4 proje personeli , gezinin organizasyonu için danışmanlık hizmeti alınan İzmir İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası'nın Genel Sekreteri Eren Alpar, Ege Maden İhracatçıları Birliği TİM Delegesi Jeoloji/Jeofizik Müh. Prof. Dr. Faruk Çalapkulu ve T.C. Ticaret BakanlığıMaden Metal ve Orman Ürünleri Daire Başkanı Ali Rıza Oktay katılım sağlamıştır.

Doğal taş sektöründe sürdürülebilirlik, insan kaynağının güçlenmesinden geçiyor

Doğal Taş, Türkiye, Maden, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Doğal taş sektöründe sürdürülebilirlik, insan kaynağının güçlenmesinden geçiyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Düğün konvoyu trafiği durdurup drift yaptı 10:30 Düğün konvoyu trafiği durdurup drift yaptı Balıkesir'de gizemli cisim yanarak yere düştü 10:26 Balıkesir'de gizemli cisim yanarak yere düştü TB2'lere talep artıyor: DEAŞ ve El Kaide gibi örgütleri Türk SİHA'larıyla vuracağız 10:19 TB2'lere talep artıyor: DEAŞ ve El Kaide gibi örgütleri Türk SİHA'larıyla vuracağız
Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı 10:16 Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı 09:52 "Gelirimiz eridi, yok oldu" diyen Nagehan Alçı, canlı yayında maaşına yüzde 40 zam istedi İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti 09:07 İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı! 08:28 Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı! Hadise-Mehmet Dinçerler çifti evleniyor mu? İşte cevabı 07:53 Hadise-Mehmet Dinçerler çifti evleniyor mu? İşte cevabı

Son Dakika Haberleri
10:29 Düğün konvoyu trafiği durdurup drift yaptı
10:21 Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak
10:18 TB2'lere talep artıyor: DEAŞ ve El Kaide gibi örgütleri Türk SİHA'larıyla vuracağız
10:17 Yolun karşısına geçmek isterken kamyonetin altında kaldı
10:16 Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı
10:13 Alef devam dedi! Bu kez İmirzalıoğlu değil, Mucize Doktor var
10:12 8,5 aylık Özge Özpirinçci'den hamilelik pozları geldi
10:09 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri
09:58 Fenerbahçe'nin galibiyetinin ardından Alişan'dan kardeşiyle ilgili duygusal paylaşım
09:58 İki yıl boyunca istismar ettiği kız hamile kalınca bebeği öldürmeye çalıştı
Uzman çavuş aracının içinde yanarak hayatını kaybetti Uzman çavuş aracının içinde yanarak hayatını kaybetti         
10:36
TL, Merkez'in ilk faiz indirim sinyali verdiği eylülden bu yana yüzde 26 değer kaybetti TL, Merkez'in ilk faiz indirim sinyali verdiği eylülden bu yana yüzde 26 değer kaybetti         
10:27
Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak         
10:21
Yolun karşısına geçmek isterken kamyonetin altında kaldı Yolun karşısına geçmek isterken kamyonetin altında kaldı         
10:17
8,5 aylık Özge Özpirinçci'den hamilelik pozları geldi 8,5 aylık Özge Özpirinçci'den hamilelik pozları geldi         
10:12
Kadir İnanır'ın ameliyatı başarılı geçti Kadir İnanır'ın ameliyatı başarılı geçti         
09:30
Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak         
08:45
Oğulcan Engin ve Miray Daner el ele görüntülendi Oğulcan Engin ve Miray Daner el ele görüntülendi         
07:54
Rıdvan Dilmen derbi sonrası şampiyonluk oranlarını verdi Rıdvan Dilmen derbi sonrası şampiyonluk oranlarını verdi         
07:43
Rasim Ozan Kütahyalı, G.Saray mağlup olunca çıldırdı Rasim Ozan Kütahyalı, G.Saray mağlup olunca çıldırdı         
07:40
Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: O davaları geri çekme, sonuna kadar götür Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: O davaları geri çekme, sonuna kadar götür         
07:22
Son Dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın hakem isyanı: TFF'ye gideceğim Son Dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın hakem isyanı: TFF'ye gideceğim         
21:41
Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir dahil onlarca ile kritik uyarı! Yağmur ve kar etkili olacak Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir dahil onlarca ile kritik uyarı! Yağmur ve kar etkili olacak         
20:34
Tanju Özcan'ın sözleri CHP'de bomba etkisi yaratacak: Genel Başkanlar aday olmamalıdır Tanju Özcan'ın sözleri CHP'de bomba etkisi yaratacak: Genel Başkanlar aday olmamalıdır         
16:52
Galatasaray maçı öncesi Fenerbahçe'de şaşırtan iddia! Vitor Pereira'dan ilginç Mesut Özil tercihi Galatasaray maçı öncesi Fenerbahçe'de şaşırtan iddia! Vitor Pereira'dan ilginç Mesut Özil tercihi         
15:41
Meral Akşener'den kalabalık miting sonrası iddialı sözler. Millet kararını verdi, sandığı bekliyor Meral Akşener'den kalabalık miting sonrası iddialı sözler. Millet kararını verdi, sandığı bekliyor         
15:01
AK Parti Kocaeli İl Başkanı: Erdoğan, 'Emredersin Biden, ne istiyorsun Macron?' derse dolar da avro da düşer AK Parti Kocaeli İl Başkanı: Erdoğan, 'Emredersin Biden, ne istiyorsun Macron?' derse dolar da avro da düşer         
14:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2021 10:40:10. #1.12#
SON DAKİKA: Doğal taş sektöründe sürdürülebilirlik, insan kaynağının güçlenmesinden geçiyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement