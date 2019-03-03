Son Dakika Haberleri: Doğal Taş Sektöründen Çin'e Çıkartma

Doğal Taş Sektöründen Çin'e Çıkartma

1 saat önce

Türk doğal taş sektörü Çin'de yapılacak olan Xiamen Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'na 150 firma ile katılacak.

Doğal Taş Sektöründen Çin'e Çıkartma, System.String[]
Türk doğal taş sektörü Çin'de yapılacak olan Xiamen Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'na 150 firma ile katılacak.

Ege İhracatçı Birlikleri'nden yapılan yazılı açıklamada, her renk ve desen skalasında dünya doğal taş rezervlerinin yüzde 35'ine sahip olan Türkiye'nin, dünya genelinde 20 milyar dolara ulaşan doğal taş ihracat pazarındaki konumunu daha yukarı taşımak için Xiamen Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'nı büyük bir fırsat olarak gördüğü belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, Xiamen Fuarının 6-9 Mart tarihlerinde gerçekleştirileceğini aktararak, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarını sona erdirmek için masaya oturmalarının doğal taş sektörü için çok önemli bir gelişme olduğuna dikkati çekti.

Üretim ve ihracatın öneminin altını çizen Kaya, şunları kaydetti:

"İnadına üretim, inadına ihracat mottosuyla hareket ediyoruz. Bu mottomuzun içini doldurmak amacıyla milli ve bireysel katılımlarla 150 firma ile Çin'e çıkarma yapacağız. Çin'de Xiamen Fuarı sırasında amacımız, blok mermer ihracatının yanında işlenmiş ürün ihracatımızı arttırmak ve büyük mimari projelere Türk doğal taşının girmesini sağlamak olacak. Xiamen Fuarı'nı başarılı bir şekilde tamamlayıp o moralle İzmir Marble Fuarı'nda dünyanın dört bir tarafından alıcıları Türkiye'de ağırlamak ve ihracatımızı arttırmak istiyoruz."

Kaya, Türk doğal taş sektörünün 7 milyar dolar ihracat hedefi olduğunu hatırlatarak, Türkiye'nin bu hedefe rahatlıkla ulaşabilecek doğal taş rezervine sahip olduğunu ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 12:25 Kaynak: AA

Xiamen, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi
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