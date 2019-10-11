Doğal taş tasarımla ruh kazanacak, değeri katlanacak

Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB), dünya doğal taş rezervlerinin yüzde 35'ine sahip olan Türkiye'nin, doğal taşlarının daha katma değerli ihraç edilebilmesi ve prestij projeleri süslemesi amacıyla Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması düzenliyor.



EMİB'in düzenleyeceği, Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması, EİB Moda Tasarım Yarışması ve Deri'n Fikirler Deri Üretim ve Tasarım Yarışması'ndan sonra Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde düzenlenen üçüncü tasarım yarışması olacak.



Doğal Taş ihracatı tasarımla 2 milyar dolardan 7 milyar dolara çıkacak



Türkiye'ye yıllık 2 milyar dolar döviz kazandıran doğal taş sektörünün 7 milyar dolar ihracat hedefine bugünkü ihracat rakamlarıyla ulaşması için miktar bazında bugün ihraç ettiğinin 3.5 katı ürünü ihraç etmesi gerektiğine dikkati çeken Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, Türk doğal taşlarının ihracatını daha katma değerli yapacak projeler üzerinde yoğunlaştıklarını, katma değerli ve sürdürülebilir ihracat için özgün tasarımlara ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.



Doğal taş ihracatında tasarım açısından güçlü, üretilebilir, katma değeri yüksek, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir projeler geliştirmek istediklerinin altını çizen EMİB Başkanı Kaya, "Doğal taş ihracatına yönelik rekabet gücümüzü artırmak, sektörün gelişimine ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak, Doğal taş sektöründeki firmalar ile sektöre ilgi duyan profesyonel ve öğrenci düzeyindeki tasarımcı, mimar ve iç mimarları sektörle buluşturmak ve bu alandaki başarılı tasarımcıları ödüllendirmek amacıyla Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması düzenlemeye karar verdik. Türk doğal taş sektöründe tasarım ve uygulamanın önemini vurgu yaparak, tasarım fikrini teşvik etmek istiyoruz. Teknolojik imkanları kullanarak, akıllı bina projelerinde sağlıklı ve çevreci ürün doğal taşın daha fazla yer almasını istiyoruz" şeklinde konuştu.



EMİB tarafından öğrenci ve profesyonellere yönelik 2 ayrı kategoride düzenlenecek "Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması"na, üniversitelerin Mimarlık, İç Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Peyzaj Mimarlığı, İnşaat Mühendisliği, Endüstriyel Tasarım, Maden Mühendisliği, lisans veya yüksek lisans bölümlerinde okuyan tüm öğrenciler ile üniversitelerin Mimarlık, İç Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Peyzaj Mimarlığı, İnşaat Mühendisliği, Endüstriyel Tasarım, Maden Mühendisliği lisans, yüksek lisans programlarından mezun olan ve en az 3 yıl mesleki tecrübesi olan profesyoneller katılabilecek.



Doğaltaş Proje ve Tasarım Yarışması'nda 3 ana tema belirlendi. Mermer artıklarının değerlendirilmesi ve ekonomiye kazandırılmasına ilişkin tasarım projeleri, Dış Cephe Kaplama (Konut, villa, ofis, avm ve otel cephesi gibi) ve İç Mekan konut (Salon, mutfak, banyo, oturma odası vb) konularında yarışmacılar tasarımlarını hazırlayabilecekler.



Birinciyi 15 bin TL ödül bekliyor



Profesyonel ve öğrenci kategorilerinin 9'ar proje finalde yarışma hakkı kazanırken, her iki kategoride de birinciliği kazanacak tasarımcılar 15 bin TL, ikinciler 10 bin TL ve üçüncüler 7 bin 500 TL para ödülünün sahibi olacak.



Ege Maden İhracatçıları Birliği, Doğaltaş Proje ve Tasarım Yarışması'na katılacak tasarımcıların, 2 Aralık tarihine kadar başvurularını www.amorf.org adresinden yapmaları gerekiyor. Yarışmanın Finali 2 Nisan 2020 tarihinde İzmir Marble Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı ile eş zamanlı gerçekleştirilecek. - AYDIN