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Doğal taşın kalbi İzmir'de atacak - Son Dakika

Doğal taşın kalbi İzmir'de atacak

02.07.2021 17:50
Doğal taşın kalbi İzmir'de atacak, System.String[]

Sektörün en önemli küresel buluşmalarından biri olan Marble İzmir Fuarı, 25-28 Ağustos 2021 tarihlerinde Fuar İzmir'de kapılarını açacak.

Sektörün en önemli küresel buluşmalarından biri olan Marble İzmir Fuarı, 25-28 Ağustos 2021 tarihlerinde Fuar İzmir'de kapılarını açacak. Fuar kapsamında yapılan hazırlıklar, sektörü bilgilendirmek amacıyla gerçekleştirilen online basın toplantısında aktarıldı.

Marble İzmir-Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı için geri sayım başladı. Fuar kapsamında yapılan hazırlık ve fuara yönelik bilgilendirmeler, 2 Temmuz Cuma günü gerçekleşen online basın toplantısında aktarıldı.

İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı moderatörlüğünde gerçekleşen toplantıya, Türkiye Mermer, Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer, Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, Türkiye Madenciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emiroğlu ile basın temsilcileri katıldı.

Fuar hazırlıkları ile ilgili bilgilendirme yapan İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı, "25 yılda 47 katılımcıdan bin 100 katılımcıya, 400 ziyaretçiden 77 bin ziyaretçiye ulaşmış durumdayız. Giderek yenilenen ve güçlenen, hem sektörün fuarı beslediği hem de fuarın sektöre can damarı olduğu bir döngüden söz ediyoruz. Bu yıl da, olumsuz geçen pandemi süreci sonrasında sektörümüz için ticaret ve ihracat fırsatı oluşturmuş olacağız. Aşılanma süreçlerinin hız kazanmasıyla birlikte fuarımıza dünyanın birçok bölgesinden ziyaretçi getireceğiz. Sektörel birliklerimiz ve Ticaret Bakanlığımız ile birlikte çok kapsamlı bir alım heyeti çalışması yürütüyoruz. 16 ülkeden birlik başkanlarını ağırlayacağız. Uluslararası Taş Kongresi ve Dünya Taş Forumuna ev sahipliği yapacağız. Satın alımcılar rezervasyonlarını yapıyorlar. Otellerimizde doluluk oranları artmış durumda. Sonuç olarak biz kaldığımız yerden vites yükselterek sektörümüze ihtiyaç duyduğu dinamizmi kazandırmanın heyecanını yaşıyoruz" dedi.

"Sektörün fuar kenti İzmir'dir"

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer, fuarın İzmir'de düzenlenmesinin önemine değinerek, "İzmir'de gerçekleştirilen bu fuar, tüm Türkiye'nin ve sektörün sahiplendiği, katılımın en yüksek olduğu fuardır. Günümüzde artık dünya fuarlarının ülkeler özelinde tek bir kentin kaldırabildiği dönemlere geçtik. Dolayısıyla İzmir'in sektörümüzün fuar kenti olduğunu vurgulamak istiyorum özellikle. Pandemiden çıkış yılı olarak bu sene özel bir yıl yaşıyoruz. Sektörümüzde hiçbir firmanın mağdur edilmeyecek olması, fuarın olumlu gideceğinin bir göstergesi. Amerika'da düzenlenen Coverings Fuarına önümüzdeki hafta milli katılım gerçekleştireceğiz. Verona Fuarı Eylül ayında yapılacak. Dolayısıyla Marble İzmir Fuarı'nın bu yıl yapılması önem taşımakta" ifadelerini kullandı.

"20 yılı aşkın süredir bu fuara emek verdik"

Sektörün fuardaki emeğine değinen Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, "20 yılı aşkın süredir bu fuara emek vermiş bir sektör var. Alım heyeti programı için bakanlık ile görüşmelerimizi sağladık. Şu an fuar tarihlerinde otellerin doluluk oranının artması bizim için umut vaat ediyor. Tüm üyelerimiz adına teşekkür ediyorum" dedi.

"Bu bizim fuarımız, ülkemizin ve sektörün fuarı"

Türkiye Madenciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emiroğlu, onca yıldır emek verilip bugüne kadar getirilen fuara sahip çıkmanın herkesin görevi olduğuna değinerek, "Ülke olarak zor dönemlerimiz olacak, dünyada da zor günlerden geçeceğiz. Ama bu süreçler içerisinde elimizden geleni yapmamız gerektiğine inanıyorum. Bu bizim fuarımız, ülkemizin ve sektörün fuarı. Fuarın iyi geçmesini ve sektöre ışık tutmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Türkiye Mermer, Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu ise, fuarın bu yıl hem sektöre hem de ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Hazırlıklar son hızıyla devam ediyor

26. Marble İzmir Fuarı kapsamında 2021 Ocak ayından itibaren çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Orta Doğu, Kuzey Afrika, Kafkasya ve Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren temsilcilik firmalar ile anlaşma sağlandı. Ziyaretçi çalışmaları kapsamında Almanya, Fransa, Birleşik Krallık, Rusya, Çin, İtalya, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri ülkelerinin ticaret ataşeliklerine fuar hakkında bilgilendirme ve iş birliği çağrısı yapıldı. Dünyanın dört bir yanında tanıtım çalışmaları devam ederken; yurt dışı ve yurt içi ticari birliklerle alım heyeti programları için iş birliği sağlandı.

Marble İzmir 2021 Fuarına Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Bahreyn, Çin, Fransa, İngiltere, İtalya, Rusya, Suudi Arabistan gibi ülkeler başta olmak üzere pek çok ülkeden yabancı ziyaretçi bekleniyor. - İZMİR

Doğal taşın kalbi İzmir'de atacak
Doğal taşın kalbi İzmir'de atacak
Doğal taşın kalbi İzmir'de atacak
Doğal taşın kalbi İzmir'de atacak

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, İzmir, Fuar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Doğal taşın kalbi İzmir'de atacak - Son Dakika Ekonomi


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