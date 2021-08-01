Doğal taşlar yerli ve yabancı turistlerin gözdesi oldu - Son Dakika

Doğal taşlar yerli ve yabancı turistlerin gözdesi oldu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da işlenen taşlar yerli ve yabancı turistlere özel olarak tasarlanıyor.

Diyarbakır'a gelen yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisi İran, Madagaskar, Afrika akitleri doğal taş ve takılara oldu. Hasan Paşa Hanı'nda 12 yıldır esnaflık yapan doğal taş işletmecesi olan Hasan Peke, Diyarbakır'a gelen turistlere özel tasarımlarda yaptıklarını kaydetti. Kehribar taşı olmak üzere bütün doğal taşlara ilgi olduğunu aktaran Peke, isteğe göre tasarım yapıldığını kaydetti. Peke, "Burçlara göre bileklik, kolye, küpe gibi takılara tasarım yapıyoruz. Her türlü sorun, sıkıntıya doğal taş ile çözüm olan akit taş ve mavi akit taşlarımız stresi ve nazarı alan taşlarımızdır. Bazı taşlar var tokluk hissi veren bazı taşlar duygusal travmaları iyileştirdiğine inanılan taşlar mevcut. Dünyanın her yöresinden gelen taşlarımız var, İran, Madagaskar, Afrika akitleri dize halinde gelip müşterinin isteğine göre bileklik, kolye tasarlıyoruz. En çok satılan taş akit taşıdır" dedi.