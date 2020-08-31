Doğal Ürünler Bahçesi ve Pazarı Kayserililerin ilgi odağı oldu - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'de ilk ve tek olan projelerinden 'Doğal Ürünler Bahçesi ve Pazarı' tamamen organik ürünleriyle vatandaşların ilgi odağı oldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Harikalar Diyarı içerisindeki, Doğal Ürünler Bahçesi ve Pazarı'yla vatandaşlara organik beslenme fırsatı sunuyor. Doğal Ürünler Pazarı, hafta sonu sağlıklı beslenmek isteyen Kayserililer tarafından rağbet gördü. Doğal ürünleri ve fiyatlarıyla müşterilerini daima memnun eden Doğal Ürünler Pazarı, hemen yanı başında bulunan üretim bahçelerinden doğal ve organik beslenmek isteyen tüketicilere çarşamba, cumartesi ve pazar günleri 08.00 -18.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Doğal Ürünler Pazarı'nda; Domates, biber, patlıcan, reyhan, tere, nane, marul, maydonoz, semizotu, ekşimen, sumak, dere otunun yanı sıra menengiç, biberiye, ekinezya, adaçayı ve karpuz, kavun çilek, üzüm,acur,kelek, kabak gibi ürünler bulunuyor. - KAYSERİ