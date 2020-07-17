Doğal Ürünler Bahçesi ve Pazarı yeniden hizmete açılıyor - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi, doğal ürünlerin yetişmesi için kurduğu Doğal Ürünler Bahçesi ve Pazarı'nı Kayserililerle yeniden buluşturuyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye tarafından açılan ve Kayserililerin doğal beslenmesi için kurulan bahçeye hiçbir kimyasala maruz kalınmadan üretilmiş fideler dikiliyor.

Tamamen doğal fidelerden insan sağlığına zarar vermeyen doğal ürünler elde edilerek, doğal gıdanın en kısa ve ucuz yoldan bir yandan tüketiciye ulaşması sağlanırken, diğer yandan sağlıklı beslenme konusunda farkındalık oluşturulmaya çalışılıyor.

Pazar yerlerinde sadece buradaki bahçelerde yetişen ürünler değil, bölgede yetişen tüm organik ürünlerin satışı yapılıyor.

Buna göre vatandaşlar yarından itibaren her çarşamba ve cumartesi günü Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan bu bahçe sayesinde daha sağlıklı beslenme olanağına sahip olacak.