Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Harikalar Diyarı içerisindeki Doğal Ürünler Bahçesi ve Pazarı ile vatandaşlara organik beslenme fırsatı sunuyor.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğal Ürünler Pazarı, sağlıklı beslenmek isteyenler tarafından rağbet görüyor.
Pazar, organik beslenmek isteyen tüketicilere çarşamba, cumartesi ve pazar günleri 08.00 -18.00 saatleri arasında hizmet veriyor.
Doğal Ürünler Pazarında domates, biber, patlıcan, reyhan, tere, nane, marul, maydanoz, semizotu, ekşimen, sumak, dere otunun yanı sıra menengiç, biberiye, ekinezya, adaçayı ve karpuz, kavun, çilek, üzüm, acur, kelek, kabak gibi ürünler satılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 10:55 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Doğal Ürünler Pazarı organik ürünleriyle dikkati çekiyor - Son Dakika