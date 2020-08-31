Doğal Ürünler Pazarı organik ürünleriyle dikkati çekiyor - Son Dakika

Doğal Ürünler Pazarında domates, biber, patlıcan, reyhan, tere, nane, marul, maydanoz, semizotu, ekşimen, sumak, dere otunun yanı sıra menengiç, biberiye, ekinezya, adaçayı ve karpuz, kavun, çilek, üzüm, acur, kelek, kabak gibi ürünler satılıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğal Ürünler Pazarı, sağlıklı beslenmek isteyenler tarafından rağbet görüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi , Anadolu Harikalar Diyarı içerisindeki Doğal Ürünler Bahçesi ve Pazarı ile vatandaşlara organik beslenme fırsatı sunuyor.

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