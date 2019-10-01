Son Dakika Haberleri: Doğal ürünler tüketiciyle buluşuyor
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Doğal ürünler tüketiciyle buluşuyor

1 saat önce

Doğal tarım mahsulleri ve yöresel ürünler her Cuma tüketiciyle buluşuyor.

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Doğal tarım mahsulleri ve yöresel ürünler her Cuma tüketiciyle buluşuyor.


Hafta sonu lezzetli ve sağlıklı sofralar ise Akasya Cuma Pazarı ile kuruluyor. Bu sayede hem diyetler devam ediyor hem de soğuyan havalarla birlikte zayıflayan bağışıklık sistemi güçleniyor. Havaların soğuduğu ve fiziksel aktivitenin azaldığı günlerde fit kalmak isteyenler beslenmelerine dikkat ediyor. Sağlıklı beslenmenin yolu ise Akasya Cuma Pazarındaki doğal tarım ürünlerinden geçiyor. Hafta sonu kurulan sağlıklı ve lezzetli sofralar sayesinde hem diyet yapmak keyifli hale geliyor hem de vücut direnci artıyor.


Mevsim meyve ve sebzeleri, onlarca çeşit doğal tarım mahsulü ve yöresel ürünleri ile İpek Hanım Çiftliği, Anadolu Yakası'nın kalbi Akasya'da tüketiciyle buluşmaya devam ediyor. Akasya Cuma Pazarı, her cuma 10.00-20.00 saatleri arasında tüm misafirlerini bekliyor. - İSTANBUL

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 04:55 Kaynak: İHA
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