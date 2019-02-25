Doğal Ürünlerle Cilt Bakımı ??????
1 saat önce
Uzun zamandır aklımda olan videoyu sonunda yapabildim?? Hepsi birbirinden farklı ama ortak noktaları doğal & organik olan yerel markalarla cilt bakımı yaptım. Çok güzel yeni ürünler keşfettim ve tek tek her markadan bahsettim,umarım faydalı bulur ve keyifle izlersiniz.
Uzun zamandır aklımda olan videoyu sonunda yapabildim?? Hepsi birbirinden farklı ama ortak noktaları doğal & organik olan yerel markalarla cilt bakımı yaptım. Çok güzel yeni ürünler keşfettim ve tek tek her markadan bahsettim,umarım faydalı bulur ve keyifle izlersiniz.????
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 06:45 Kaynak: Youtube
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