Doğal ve Düzenli Beslenme Enfeksiyonu Engeller"

Hasan Kalyoncu
Üniversitesi (HKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Görevlisi Utku Çelik Gençoğlu, doğal ve düzenli beslenmenin vücudun ihtiyacı olan protein, karbonhidrat, yağ ve vitaminleri yeterli oranda sağlayacağını ve enfeksiyonu engelleyeceğini belirtti.
Gençoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde gribal enfeksiyon görülme sıklığının arttığını, mevsim şartları, kronik hastalıkların varlığı, yetersiz ve dengesiz beslenme gribal enfeksiyon görülme sıklığındaki artışların en sık nedenleri olduğunu belirtti.
Çeşitli virüslerin yol açtığı solunum yollarında belirtiler gösteren bir hastalık olan gribin, vücut savunması zayıf kronik hastalar, yaşlılar, hamileler ve çocuklarla çeşitli nedenlerle savunma sistemi baskılanmış kişilerde ciddi sıkıntılara yol açtığını ifade ederek, "Önemli olan bu sıkıntılar oluşmadan önleminizi almak ve bu virüse karşı savunma kalkanınızı oluşturmaktır. Çeşitli yöntemler arasında en doğal ve en etkili yöntem olan düzenli beslenmeyle gribal enfeksiyonlardan korunabilirsiniz. doğal ve düzenli beslenmenin vücudun ihtiyacı olan protein, karbonhidrat, yağ ve vitaminleri yeterli oranda sağlayacağını ve enfeksiyonu engelleyeceğini belirtti." ifadelerini kullandı.
Yeterli sıvı alımının bu süreçte önemli olduğunun altını çizen Gençoğlu, "Özellikle su içme ihtiyacının azaldığı enfeksiyon döneminde günde 8-10 bardak ılık su içilmesi, solunum yollarındaki mukoza hücrelerinin nemli olmasını ve bu etkiyle virüs taşıyan damlacıkların etkisine karşı direnci sağlar. Vücudun patojen mikroorganizmaları vücuttan uzaklaştırmak için kullandığı yollardan biri olan mukus oluşumu ve mukus akışkanlığının artması, yeterli sıvı alımında daha kolay gerçekleşmektedir. Ayrıca korunma döneminde başta narenciyeler olmak üzere meyve tüketiminin arttırılması, taze sıkılmış meyve suyu tüketimi tercihi, C vitamini alımını arttırarak savunma kalkanınızı güçlendirecektir." değerlendirmesinde bulundu.
Savunma sistemini güçlendirici özelliği olan A ve C vitamini gibi antioksidan vitaminlerden zengin havuç, brokoli, kabak, lahana, karnabahar, maydanoz gibi sebzelerin yanı sıra kış aylarında bolca bulunan portakal, mandalina, elma, greyfurt gibi meyvelerin tercih edilebileceğini kaydeden Utku Gençoğlu, açıklamasında, şunları kaydetti:
"E vitamini de bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde etkilidir. Soğuk algınlığı ve diğer enfeksiyonlara karşı vücut direncini arttırmakta, A vitamininin okside olmasını da engellemektedir. E vitamininin iyi kaynakları olan yeşil yapraklı sebzeler, fındık, ceviz gibi yağlı tohumlar ve kuru baklagillerin yeterli miktarlarda tüketilmesi önemlidir. Savunma kalkanınıza bir başka destek de probiyotikler (yararlı bakteriler) tarafından gelmektedir. Hem akyuvar sayısını arttırarak, hem de sindirim sistemine yerleşen patojen bakterileri etkisiz hale getirerek bağışıklık sisteminizi güçlendirir ve gribe karşı koruyucu etki yapar. Özetle gribal enfeksiyonlara karşı kalkanınızı en doğal ve sağlıklı yol olan dengeli beslenmeyle sağlayabilir ve kış aylarını rahatça geçirmenize destek bir besin kalkanı oluşturabilirsiniz."