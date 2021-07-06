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Doğal ve güzel bir görünüm için ipuçları Estetik ve Güzellik Uzmanı Buket Önal'dan geldi! - Son Dakika

Doğal ve güzel bir görünüm için ipuçları Estetik ve Güzellik Uzmanı Buket Önal'dan geldi!

06.07.2021 14:16
Doğal ve güzel bir görünüm için ipuçları Estetik ve Güzellik Uzmanı Buket Önal'dan geldi!

"Doğal ve hoş bir görünüm pek çok kişinin arzusudur" diyen Buket Önal, her şeyden önce cildin ihtiyaçları için belirli bir kontrol sağlamanın gerekli olduğunu belirtti. Estetik ve güzel bir görünüm için dikkat edilmesi gereken en önemli konunun başta cilt tipine uygun yöntemleri kullanmak olduğunu söyledi.

Doğal ve güzel bir görünüm için ipuçlarını veren Estetik ve Güzellik Uzmanı Buket Önal cilt bakımından estetik operasyonlara kadar pek çok konuda açıklama yaptı. Ünlü uzman, bu işlemlerin pek çoğunda yetenek ve kabiliyet gerektiğinin de altını çizdi. Yalnızca en iyi bilgiye sahip olmanın yeterli olmadığını belirterek, konforlu ve başarı oranı yüksek işlemler için hekim tercihinin de büyük bir öneme sahip olduğunu söyledi.

A'dan Z'ye Cilt Bakımı Konusunda İse Güzellik ve Estetik Uzmanı Buket Önal'dan İpuçları

"Evinizde kendi kendinize uygulayabileceğiniz maske ve kürler yoğun bir ilgi ile uygulanmaktadır. Yalnızca kadınlar için değil erkekler için de uygulanabilecek maske ve kür tarifleri cildi tazelemekte, ölü derilerden arındırmakta ve cilt lekelerini ortadan kaldırmaktadır. Ancak ciddi bir cilt problemi ile karşı karşıya kalan kişilerin güzellik uzmanları tarafından yapılan incelemeler sonucu önerilen ürünlere yönelmeleri gerekmektedir."

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Estetik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Doğal ve güzel bir görünüm için ipuçları Estetik ve Güzellik Uzmanı Buket Önal'dan geldi! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Doğal ve güzel bir görünüm için ipuçları Estetik ve Güzellik Uzmanı Buket Önal'dan geldi! - Son Dakika
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