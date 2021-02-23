Doğal ve organik ürünler pazarı, vatandaşları sağlıklı gıda ürünleriyle buluşturuyor - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin geçen yıl aralık ayında hizmete açtığı doğal ve organik ürünler pazarı, vatandaşları sağlıklı gıda ürünleriyle buluşturuyor.

Kentteki yerel üreticiyi desteklemek ve vatandaşların doğal ürünlere ulaşmasını sağlamak amacıyla açılışını Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun yaptığı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Doğal ve Organik Ürünler Pazarı'nda satış işlemleri devam ediyor.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın üreticilerin ürünlerini doğrudan tüketici ile buluşması için projelendirip hayata geçirdiği pazarda 24 satış standı bulunuyor.

Kayapınar ilçesinde yer alan ve Diyarbakır'ın ilk organik ürünlerinin satışının yapıldığı nokta olma özelliğini taşıyan pazar haftanın 7 günü vatandaşlara hizmet veriyor.

Özellikle kent ve bölgeye özgü kahvaltılık ürünlerin yanı sıra, kuruyemiş, süt ile süt ürünleri, domates ile biber salçası, kuru meyve, turşu, pestil, baharat ve zahire ürünlerinin de stantlarda satışının yapıldığı pazara vatandaşlar, yoğun ilgi gösteriyor.

Kadın istihdamına büyük önem veren ve bu konuda çeşitli çalışmalara imza atan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl açılışını yaptığı pazarda kadınlara ürettikleri ürünlerin satışını gerçekleştirmeleri için stant ayırdı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı organizasyonuyla kadınların evlerinde ürettikleri çeşitli organik ürünler pazarda yerini almaya başladı.

Ürettikleri ürünleri aracısız bir şekilde vatandaşlarla buluşturan kadınlar, üretici birlikleri, dernekler ve kooperatifler, projede emeği geçenlere teşekkür etti.