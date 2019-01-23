Doğal ve Sağlıklı Kebap: Burdur Şiş

Teke Yöresi
'nin başkenti Burdur
'da yöresel ve tescilli kebap Burdur şiş, kebap severler tarafından ilgi görüyor.
Öğrenci ve asker yoğunlu ile genç nüfusu son yıllarda artan kentte asırlardır tüketilen Burdur şiş, kente gelen ziyaretçilerin de damağını tatlandırıyor.
Burdur Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Birol Kaval, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte faaliyet gösteren yaklaşık 400 lokantada Burdur şiş kebabının yaygın olarak yapıldığını söyledi.
Kaval, Burdur şişin kentin simgesi haline geldiğini, Burdurluların vazgeçilmez yiyecekleri arasında olduğunu belirterek şöyle konuştu:
"Burdur şişimiz, Türkiye
'de coğrafi işaret belgesi olan sayılı kebaplardan biridir. Burdur şişi lezzetli yapan ve diğer kebaplardan ayıran özelliği içinde herhangi bir baharat ve katkı maddesi olmamasıdır. Burdur şiş, büyükbaş hayvanın kaburga etinden çekilen kıymanın sadece tuzla yoğrularak şişe takıldıktan sonra hafif köz ateşte pişirilen bir kebaptır. Tamamen doğal ve sağlıklı bir yiyecektir."
"Herhangi bir yemek türü önüne geçemez"
Lokantacı Barış Kaval da Burdur şişin kentin "yerli ve milli" yiyeceği olduğunu dile getirdi. "Burada Burdur şişin önüne herhangi bir yemek türü geçemez." diyen Kaval, Burdurluların her zaman yöresel lezzetlerine sahip çıktığını kaydetti.
Kaval, şişin lezzetini Burdur'un meralarında yetişen hayvanlardan aldığını ve doğal olmasının en önemli tercih nedeni olduğunu ifade etti.
"Burdur şişten gayet memnunuz"
Üniversite öğrencisi Buğra Cem İşlek de yerli ve milli yiyeceklerin Türk insanın damak tadına daha çok hitap ettiğini belirterek, "Burdur şişten gayet memnunuz. Porsiyon, tat, lezzet, sağlık ve fiyat açısından bize cazip geliyor. Burdur'da bizim kendi milli yiyeceğimiz olan Burdur şişi herkese tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.
"Severek tüketiyoruz"
Nazlı Taşkın da Burdur şişin bütçelerini zorlamadığını belirterek "Severek tüketiyoruz, öğrenci kesesine de uygun bir yiyecek. Kentte çok güzel yapan yerler var her zaman bulabiliyoruz." dedi.
Beden Eğitimi Öğretmeni Veli Moğol da çocuklarının hamburgere nazaran Burdur şişi daha çok sevdiğini belirterek, kentte ünlü hamburger firmalarının şubesinin bulunmaması bir eksiklik olarak görmediklerini vurguladı.
Esnaf Halil Ozan da Burdur şişi, fast food yiyeceklere göre daha sağlıklı ve lezzetli olduğu için tercih ettiğini anlattı.