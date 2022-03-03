Doğal yaşam alanları karla kaplanan dağ keçileri ağaç dallarıyla beslendi - Son Dakika
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Doğal yaşam alanları karla kaplanan dağ keçileri ağaç dallarıyla beslendi

03.03.2022 18:55

Doğal yaşam alanları karla kaplanan dağ keçileri ağaç dallarıyla beslendi Konya'nın Beyşehir ilçesinde 2 gündür etkili olan yoğun kar yağışının ardından doğal yaşam alanları karla kaplanan dağ keçileri, kar ağırlığına dayanamayarak kırılan ve karla kaplanan ağaç dallarıyla beslendi.

Doğal yaşam alanları karla kaplanan dağ keçileri ağaç dallarıyla beslendi

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde 2 gündür etkili olan yoğun kar yağışının ardından doğal yaşam alanları karla kaplanan dağ keçileri, kar ağırlığına dayanamayarak kırılan ve karla kaplanan ağaç dallarıyla beslendi.

Beyşehir ilçe merkezinde sabah saatlerinde kar yağışının durmasının ardından, şehir merkezinde 30 santime ulaşan kar kalınlığı, dağlık alanlar ile yüksek kesimlerde 60-70 santim seviyesine yaklaştı. Küçükbaş hayvancılığın yaygın olarak yapıldığı Beyşehir'in dağlık alana sahip mahallelerinde ise besiciler hayvanlarını kar yağışı sebebiyle açık alanlara yayılıma çıkaramadı. Beyşehir'in Bademli Mahallesinde evinin yanı başındaki ağılında küçükbaş hayvan yetiştiren besici Ahmet Şimşek de, kar yağışı sonrası ağaç dallarının beyaz örtüyle kaplanması sebebiyle yetiştirdiği dağ keçilerini her gün çıkardığı dağlık alanlara yayılıma çıkaramadı. Doğal yaşam alanları karla kaplanan dağ keçileri, kar ağırlığına dayanamayarak kırılan ağaç dallarıyla beslenmek zorunda kaldı.

Keçileri bu yüzden kapalı alanından evlerinin önündeki oluğa sulamak için çıkardığını anlatan Ahmet Şimşek, "Bugün dağda çok kar yağdığı için çıkamadık. Hayvanlarımızı oluğumuzda suluyoruz. Kırılan dal parçaları da takviye besin oluyor" dedi.

Kurbanlık olarak yetiştirdiği 64 dağ keçisine sahip olduğunu aktaran Şimşek, Beyşehir'in dağlık alanlarında ve yükseklerde kar kalınlığının 70-80 santime ulaştığını vurgulayarak, "Yaka Manastır'ın üzerindeki pırnal çalı mevkisine çıkarıyoruz genelde hayvanlarımızı yayılım için. Ama bugün kar yağışı nedeniyle ağaçların da dalında çok kar olunca çıkarmadım. Kapalı alanından ise evin önündeki oluktan sulamak için dışarıya çıkardım. Ama evin önündeki karla kaplı dallarındaki tomurcuklarını çok seviyor, onunla da beslenmeye çalışıyorlar. Burada kar örtüsü içerisinde hem oynuyorlar hem susuzluğunu gideriyorlar hem de önlerine koyduğumuz bitkileri yiyorlar. Bunlar dağ keçisi olduğundan illaki bir şeyleri kemirmeleri lazım, bunu yapmaya çalışıyorlar. Ağaçların tomurcuklarını filiz vermeye çalışan onları yiyorlar. Bu sene rahmet çok güzel oldu. Kar her zaman berekettir, bizim için biraz eziyet oluyor ama kar olmadan hiçbir şey olmaz. Geçen sene olmadı, rahat bir kış çıkardık ama bu sefer biz besiciler harman zamanı 1 liraya alacağımız şeyi, 2-3 liraya aldık. Böyle olumsuzluklarını yaşadık" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Beyşehir ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle tatlı su balığı avcıları da avlanma mesaisine ara verdi.

Doğal yaşam alanları karla kaplanan dağ keçileri ağaç dallarıyla beslendi
Doğal yaşam alanları karla kaplanan dağ keçileri ağaç dallarıyla beslendi
Doğal yaşam alanları karla kaplanan dağ keçileri ağaç dallarıyla beslendi

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Ahmet Şimşek, Beyşehir, Konya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Doğal yaşam alanları karla kaplanan dağ keçileri ağaç dallarıyla beslendi - Son Dakika


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