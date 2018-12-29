Doğal Yaşam'ın Sultanı: Selma
34 dakika önce
İzmir Doğal Yaşam Parkı'ndaki aslan sayısı, Belçika'dan getirilen dişi aslan Selma ile 4'e çıktı.
Cesaretli, kararlı ve her daim gösterişli olan aslanlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı ziyaretçilerinin gözdesi olmayı sürdürüyor. 138 türde 2 bin 600 hayvanın barındığı İzmir Doğal Yaşam Parkı'na getirilen yeni hayvanlar, bölgedeki çeşitlilikle birlikte ziyaretçi sayısını da artırıyor.
Belçika'dan getirilen 2.5 yaşındaki dişi aslan Selma ile parktaki aslan sayısı da 4'e çıktı. Ailenin erkek üyelerinden 11 yaşındaki Tao, 7 yaşlarındaki Golyat ve Batu'yla adaptasyon aşamasını sürdüren dişi aslan Selma, parka ve arkadaşlarına şimdiden alıştı. Selma, tek başına keyfini sürdüğü parktaki nazlı tavırlarıyla sadece erkek aslanların değil, ziyaretçilerin de ilgi odağı olmayı başardı. Selma'ya çok çabuk alıştıkları söyleyen bakıcılar, kısa süre içinde yeni yavrularla birlikte İzmir Doğal Yaşam Parkı'ndaki aslan sayısının artmasını ve ailenin büyümesini beklediklerini ifade etti.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 09:33 Kaynak: Bültenler
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