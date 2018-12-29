Son Dakika Haberleri: Doğal Yaşam'ın Sultanı, Selma

Doğal Yaşam'ın Sultanı, Selma

1 saat önce

İzmir Doğal Yaşam Parkı'ndaki aslan sayısı, Belçika'dan getirilen dişi aslan Selma ile 4'e çıktı.

Doğal Yaşam'ın Sultanı, Selma, System.String[]
İzmir Doğal Yaşam Parkı'ndaki aslan sayısı, Belçika'dan getirilen dişi aslan Selma ile 4'e çıktı. Yeni yuvasında keyifle dolaşan Selma, parktaki tek dişi aslan olarak daha şimdiden tüm ilgiyi üzerine çekmeyi başardı.

Cesaretli, kararlı ve her daim gösterişli olan aslanlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı ziyaretçilerinin gözdesi olmayı sürdürüyor. 138 türde 2 bin 600 hayvanın barındığı İzmir Doğal Yaşam Parkı'na getirilen yeni hayvanlar, bölgedeki çeşitlilikle birlikte ziyaretçi sayısını da artırıyor.

Belçika'dan getirilen 2.5 yaşındaki dişi aslan Selma ile parktaki aslan sayısı da 4'e çıktı. Ailenin erkek üyelerinden 11 yaşındaki Tao, 7 yaşlarındaki Golyat ve Batu'yla adaptasyon aşamasını sürdüren dişi aslan Selma, parka ve arkadaşlarına şimdiden alıştı. Selma, tek başına keyfini sürdüğü parktaki nazlı tavırlarıyla sadece erkek aslanların değil, ziyaretçilerin de ilgi odağı olmayı başardı. Selma'ya çok çabuk alıştıkları söyleyen bakıcılar, kısa süre içinde yeni yavrularla birlikte İzmir Doğal Yaşam Parkı'ndaki aslan sayısının artmasını ve ailenin büyümesini beklediklerini ifade etti. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 10:04 Kaynak: İHA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Belçika, İzmir, Selma, Güncel
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