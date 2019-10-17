Doğal Yaşam Merkezi personeline eğitim

Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi'nde görevli personel, yangın eğitimi ve tatbikatının yanı sıra ADR Genel Bilinçlendirme (Tehlikeli maddelerin taşınması) eğitimine katıldı.



Tepebaşı Belediyesi, personeline için bilinçlendirme faaliyetlerine aralıksız şekilde devam ediyor. Bu kapsamda Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi çalışanlarına yönelik, güvenlik eğitimi ve yangın tatbikatı ile ADR Tehlikeli Maddelerin Taşınması Yönetmeliği kapsamında, ADR Genel Bilinçlendirme Eğitimi düzenlendi. Eğitimde tehlikeli madde güvenlik danışmanları, Doğal Yaşam Merkezi personeline yangın ve tehlikeli maddelerin taşınması konularında bilgiler verdi. Yangın eğitiminin ardından ise alınan tedbirlerin ardından yangına müdahale konusu, uygulamalı olarak ele alındı ve personel, yangın söndürme tatbikatı yaptı.



Eğitim çalışmasına katılan Doğal Yaşam Merkezi çalışanları merak ettikleri soruları da uzmanlara yönelterek cevap aldı. - ESKİŞEHİR