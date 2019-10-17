Son Dakika Haberleri: Doğal Yaşam Merkezi personeline eğitim
Son Dakika Güncel Doğal Yaşam Merkezi personeline eğitim

Doğal Yaşam Merkezi personeline eğitim

1 saat önce

Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi'nde görevli personel, yangın eğitimi ve tatbikatının yanı sıra ADR Genel Bilinçlendirme (Tehlikeli maddelerin taşınması) eğitimine katıldı.

Doğal Yaşam Merkezi personeline eğitim, System.String[]

Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi'nde görevli personel, yangın eğitimi ve tatbikatının yanı sıra ADR Genel Bilinçlendirme (Tehlikeli maddelerin taşınması) eğitimine katıldı.


Tepebaşı Belediyesi, personeline için bilinçlendirme faaliyetlerine aralıksız şekilde devam ediyor. Bu kapsamda Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi çalışanlarına yönelik, güvenlik eğitimi ve yangın tatbikatı ile ADR Tehlikeli Maddelerin Taşınması Yönetmeliği kapsamında, ADR Genel Bilinçlendirme Eğitimi düzenlendi. Eğitimde tehlikeli madde güvenlik danışmanları, Doğal Yaşam Merkezi personeline yangın ve tehlikeli maddelerin taşınması konularında bilgiler verdi. Yangın eğitiminin ardından ise alınan tedbirlerin ardından yangına müdahale konusu, uygulamalı olarak ele alındı ve personel, yangın söndürme tatbikatı yaptı.


Eğitim çalışmasına katılan Doğal Yaşam Merkezi çalışanları merak ettikleri soruları da uzmanlara yönelterek cevap aldı. - ESKİŞEHİR

Tepebaşı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 03:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Üsküdar'da korkutan çatı yangını kamerada
Rasulayn'daki terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor Erdoğan'ın Pence'i karşıladığı anların görüntüsü yayınlandı Süleyman Soylu: Asker selamı veren futbolcularımızı soruşturuyorlar, çok paniklemişler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 16:29:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doğal Yaşam Merkezi personeline eğitim
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]