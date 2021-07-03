Doğal yaşam parkı Ormanya'da "Orman Kütüphanesi" kuruldu - Son Dakika

Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya'da "Orman Kütüphanesi" oluşturuldu.

Kartepe ilçesindeki Ormanya'da düzenlenen tanıtım töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, parka bir yenilik daha kattıklarını söyledi.

Kütüphanenin, 21 farklı bölümü olacağını aktaran Büyükakın, şöyle devam etti:

"Yürüyüş yolumuzda yaklaşık 150 sene önce Selim Sırrı tarafından ekilen asırlık çınarlar vardı. Onları koruma altına almıştık ama ömrünü tamamlayanlardan bir kısmını kesmiştik, onları burada yaşatacağız. Onların içine kütüphaneler yaptık.

Dünyanın en ilginç kütüphanelerinden biri oldu. Bir tane ana okuma bölümü var. Burada doğayla iç içe kitap okumanın keyfini yaşanabilecek. İçerisi gerçekten muhteşem. Şimdilik toplam 2 bin kitap var. Sayısı artarak devam edecek. Burası Türkiye'nin ilk Orman Kütüphanesi oldu. Hamak üzerinde kitap okumanın keyfi burada yaşanacak."

"Ormanya'nın güzelliğine, değerine değer katan proje"

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da Ormanya'nın, Kocaeli'nin turizm için çok kıymetli olduğunu belirterek, Ormanya'nın güzelliğine, değerine değer katan projenin hayata geçirildiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından yaralı olarak Ormanya'ya getirilen ve tedavi süreci tamamlanan 4 baykuş doğaya salındı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürlüğünce kurulan 200 kişi kapasiteli kütüphanede, aktüel yayınlardan romana 21 farklı kategoride 2 bini aşkın kitap bulunuyor.

"Meşe", "Gürgen" ve "Kayın" adı verilen 3 okuma salonu ve 1 ana meydandan oluşan Orman Kütüphanesinin içerisinde hamak, armut oturma grubu, amfi, banklar, salıncak, sallanan sandalye ve yüksek file alanı bulunuyor.

Kitapseverler için konforlu okuma alanlarının oluşturulduğu Orman Kütüphanesinde 10 oyma ağaç kitaplık ve 11 butik kitaplık bulunuyor.