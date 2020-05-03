Doğal yaşamı ile dikkat çeken ilçe baharla renklendi - Son Dakika

Doğal yaşamı ile dikkat çeken ilçe baharla renklendi

Yeşile bürünen Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde yağışlarla birlikte anadolu semenderleri de ortaya çıkarken, ilçenin müdavi yaban keçileri de yeşile bürüne doğada karınlarını doyurması dikkat çekti

TUNCELİ - Dağ keçilerinin merkezine kadar indiği doğal yaşamı ile dikkat çeken Tunceli'nin Çemişgezek ilçesi, baharın gelmesiyle birlikte yeşile bürünerek kartpostallık görüntüler oluştu.Bahar yağmurları ile birlikte benekli anadolu semenderleri de ortaya çıkmaya başladı.

İlçe merkezine kadar dağ keçilerinin inmesi ve doğal yaşamıyla dikkat çeken doğa tutkunlarının uğrak yeri olan Çemişgezek ilçesi, Korana virüs önlemlerinden dolayı en sakin günlerini yaşıyor. Baharın gelmesiyle birlikte yeşile bürünen ilçede kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. İlçenin hemen yanı başında akan Tağar çayı ve ona şahitlik eden Urartulardan Osmanlılara kadar bir çok tarihi mekan baharla birlikte görsel şölen sunuyor.İlçede Osmanlı eseri Tağar köprüsü, Urartulara kadar uzanan indelikleriyle bütünleşen doğa ile ilçe çevresindeki dağ keçileri ile bahar yağmurları ile ortaya çıkan benekli anadolu semenderleri de görüntülendi.

Dağ keçileri, benekli anadolu semenderi ve su samuru gibi koruma altındaki hayvanların sürekli görüldüğü ilçenin salgın sonrasında çevre illerden gelen tekrar ziyaretçilerini ağırlamayı bekliyor.

İlçe sakinlerinden 29 yaşındaki Onur Balcı'da, Çemişgezek 'in tarihi, doğası ve kültürüyle kadim bir yer olduğuna dikkat çekerek," Elazığ, Tunceli, Erzincan ve birçok yerden ziyaretçileri bulunan ilçemiz, maalesef korna virüsten dolayı şu anki süreçte sessizliğini koruyor. İlçemiz bu sessiz sürçte dağ keçilerine ve yaban hayatına teslim edilmiş durumda. Buda ilçemize ayrı bir güzellik katıyor. İnsanların sokağa çıkmamasından dolayı doğa da kendini yeniledi ve ilçede kartpostallık görüntüler ortaya çıkmaya başladı" dedi.