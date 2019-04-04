Son Dakika Haberleri: Doğal Yaşamın Güzelliği Foto ve Videokapana Yansıdı

Doğal Yaşamın Güzelliği Foto ve Videokapana Yansıdı

21 dakika önce

BOLU Dağı'nda ormanlık bir alanda fotokapan ve videokapana yansıyan hayvanların görüntüleri doğal yaşamın güzelliğini gözler önüne serdi.

Doğal Yaşamın Güzelliği Foto ve Videokapana Yansıdı, System.String[]
BOLU Dağı'nda ormanlık bir alanda fotokapan ve videokapana yansıyan hayvanların görüntüleri doğal yaşamın güzelliğini gözler önüne serdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu İl Müdürlüğü ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi tarafından doğal yaşamı inceleme projesi kapsamında Bolu Dağı'nda ormanlık alanlara fotokapan ve videokapanlar yerleştirildi. Fotokapan ve videokapana yansıyan görüntüler Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından paylaşıldı. Görüntülerde ayı, kurt, geyik, ceylan gibi hayvanların doğal yaşamları yer aldı. En dikkat çekici görüntü ise Anadolu vaşağı oldu. Görüntüler, Bolu'daki doğal yaşamın güzelliğini gözler önüne serdi. - Bolu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 09:55 Kaynak: DHA

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar, Bolu, Güncel
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