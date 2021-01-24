Doğal yöntemle soğuktan ellerinizi ve dudaklarınızı koruyun - Son Dakika

Doğal yöntemle soğuktan ellerinizi ve dudaklarınızı koruyun

El ve dudak çatlatan soğuklara dikkat

DÜZCE - Kış aylarında sıklıkla yaşanan el ve dudak çatlamaları için de insanlar artık doğal yolları arıyorlar. Aktar Furkan Zenci, bu dönemde en çok tercih edilen ürünlerin başında doğal yağlar ile Kayısı ve Üzüm Çekirdeği sabunlarının geldiğini söyledi.

Özellikle kış aylarında karşılaşılan dudak ve el çatlakları yaşam kalitesini olumsuz yönde etkiliyor. Düzce'de de hava sıcaklıklarının sıfırın altına kadar düşmesiyle oluşabilecek çatlak ve kuruluklar kaçınılmaz hale geldi. Dudak ve el çatlakları yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilerken, Aktar Furkan Zenci, doğal yöntemler ile çatlaklardan kurtulunabileceğini belirterek "Çatlayan dudaklar, kuruyan eller için vatandaşlar genellikle internetten yağlara bakıyor. Hangi krem iyi gelir, hangi yağ iyi gelir gibi. Bize geldiklerinde bizde yardımcı oluyoruz. Bunlardan en çok Hindistan cevizi, Jojoba, Gliserin, Tatlı Badem, Yasemin, Argan yağlarını hepsini birbirine karıştırdığın zaman ortaya bir yağ çıkıyor. Bu çıkan yağdan da soğuk havalarda kuruyan, çatlayan yerlerine sürebilirler. Bu yağı ellerine, vücutlarına sürdükleri zaman besleyici olacaktır ve çatlamaların önüne geçecektir. Ayrıca kayısı çekirdeği ve Üzüm çekirdeği sabunlarını kullanabilirler. Bu sabunlarında nemlendirici özellikleri bulunuyor. Bu soğuk havalarda da ellerini, yüzlerini ve ciltlerini besleyecek doğal yöntemler bunlar. En çok tercih edilen ürünlerin başında ise Kayısı çekirdeği ve üzüm çekirdeği sabunları geliyor. Sabunların ardından Hindistan cevizi yağıda çok tercih edilen ürünlerden birisi. Bunlar daha çok kullanılıyor. Birde bazı vatandaşlar yağ sevmiyor. Yağı kullanmak istemiyorlar, krem olarak da kullanabilirler. Bu ürünler karıştırılarak hazırlanmış bir şekilde kremleri var onları kullananlarda var" ifadelerini kullandı.