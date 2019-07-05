Son Dakika Haberleri: Doğalgaz arızasından çıkan yangında büyük panik yaşandı
Son Dakika Yerel Haber

Doğalgaz arızasından çıkan yangında büyük panik yaşandı

1 saat önce

Doğalgaz arızasından çıkan yangında büyük panik yaşandıAYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde, bir kafede doğalgaz arızasından çıkan yangında büyük panik yaşandı.

Doğalgaz arızasından çıkan yangında büyük panik yaşandı
AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde, bir kafede doğalgaz arızasından çıkan yangında büyük panik yaşandı. Dumandan etkilenen bir personel hastaneye kaldırıldı.
Olay, akşam saatlerinde Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Bulvarında faaliyet gösteren bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; dün doğalgaz tadilatı yapılan kafenin ızgarasına gelen doğalgaz borusu aniden alev aldı. Gazı keserek patlamanın önüne geçen iş yeri personelleri, olası büyük bir faciayı önledi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede bölgeye ulaşan Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, küçük çaplı maddi hasarın meydana geldiği mutfakta inceleme yaptı. Yangın nedeniyle iş yerini kaplayan dumandan etkilenen ve kısa bir süre önce işe başladığı öğrenilen 2 çocuk annesi çalışan E.F., 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Aydın Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yangın nedeniyle iş yerinde bulunan personel ve müşteriler büyük panik yaşadı. Olay yerine gelen çevre sakinleri, korku ve panik içerisindeki kişileri sakinleştirmeye çalıştı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Doğalgaz arızasından çıkan yangında büyük panik yaşandı
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:39 Kaynak: İHA
Efeler, Aydın, Yerel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



- TOSUNCUKUN YURT DIŞINDA LÜKS YAT SEFASI Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun yeni görüntüleri ortaya çıktı! Lüks yatta eski eşiyle keyif sürüyor Hırsızlıktan yakalanan kadının savunması şaşkına çevirdi! HAK-İŞ, toplu iş sözleşmesi teklifini Bakan Selçuk'a sundu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.7.2019 00:40:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doğalgaz arızasından çıkan yangında büyük panik yaşandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]