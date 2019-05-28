Son Dakika Haberleri: Doğalgaz boru hatlarına yerli by-pass

Doğalgaz boru hatlarına yerli by-pass

3 saat önce

Türkiye'de içerisinden gaz geçen boru hattına, gaz akışını kesmeden delik delinmesi işlemleri artık yerli imkanlarla yapılmaya başlandı.

Doğalgaz boru hatlarına yerli by-pass, System.String[]
Türkiye'de içerisinden gaz geçen boru hattına, gaz akışını kesmeden delik delinmesi işlemleri artık yerli imkanlarla yapılmaya başlandı. Yurtdışı fiyatları göz önünde tutulduğunda Türkiye ekonomisine iki yılda toplam 3 milyon dolara yakın katkı sağlandı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 05:08 
Türkiye, Ekonomi
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