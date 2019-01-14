Doğalgaz Boru Hattında Patlama (1) - Sakarya
53 dakika önce
- Olay yerinden detay görünrü Sakaryanın Geyve ilçesinde doğalgaz boru hattında patlama - SAKARYA.
- Olay yerinden detay görünrü Sakaryanın Geyve
ilçesinde doğalgaz boru hattında patlama - SAKARYA
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 08:41 Kaynak: AA
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