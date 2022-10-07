Doğalgaz boru hattındaki yangın söndürüldü - Son Dakika
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Doğalgaz boru hattındaki yangın söndürüldü

07.10.2022 12:40

Doğalgaz boru hattındaki yangın söndürüldü Düzce'de doğal gaz boru hattının patlaması neticesinde çıkan yangın söndürüldü.

Doğalgaz boru hattındaki yangın söndürüldü

DÜZCE - Düzce'de doğal gaz boru hattının patlaması neticesinde çıkan yangın söndürüldü. Patlamanın, belediye ekiplerinin çöken yola müdahale ettiği sırada meydana geldiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Düzce Belediyesi ekipleri, Sancaklar ile Arapçiftliği mahalleleri arasında çöken yola müdahale ettiği sırada doğal gaz boru hattında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı. Güvenli bölgenin oluşturulduğu, binaların boşaltıldığı alanda, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Doğal gaz ekipleri de alana gelerek çalışma başlattı. Yoğun çalışmaların ardından yangın söndürüldü.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Murat Gülmez, "Bu bölgenin toprak yapısı kum ve çakıl ağırlıklı olduğu için geniş bir kazı çalışması yapıyoruz. Çökmeler çok oluyor. Bu çalışmalar esnasında, doğal gaz ekiplerinin bize gösterdiği alan içerisinde bir çökme meydana geldi. Çökmenin olduğu yerde kopma oluştu. Elektrik hattı da aynı yerde olunca yangın çıktı. Buna ekiplerimiz hemen müdahale edip, alanı güvenli bölgeye çevirdiler. İtfaiye ekipleri de anında müdahale ederek tehlikeyi bertaraf ettik. Doğal gaz ekipleri de şu an mevcut hattın kesilmesi için çalışma gerçekleştiriyorlar. Tehlike geçmiş durumda" dedi.

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Kaynak: İHA

Düzce Belediyesi, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Doğalgaz boru hattındaki yangın söndürüldü - Son Dakika

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