Doğalgaz Boru Hattında Patlama (2)
45 dakika önce
-Sakarya'nın Geyve ilçesinde doğalgaz boru hattında patlama Sakarya'nın Geyve ilçesinde doğalgaz boru hattında patlama - SAKARYA.
- Sakarya
'nın Geyve
ilçesinde doğalgaz boru hattında patlama Sakarya'nın Geyve ilçesinde doğalgaz boru hattında patlama - SAKARYA
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 08:47 Kaynak: AA
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