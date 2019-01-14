Son Dakika Haberleri: Doğalgaz Boru Hattında Patlama (2)

Doğalgaz Boru Hattında Patlama (2)

45 dakika önce

-Sakarya'nın Geyve ilçesinde doğalgaz boru hattında patlama Sakarya'nın Geyve ilçesinde doğalgaz boru hattında patlama - SAKARYA.

- Sakarya'nın Geyve ilçesinde doğalgaz boru hattında patlama Sakarya'nın Geyve ilçesinde doğalgaz boru hattında patlama - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 08:47 Kaynak: AA

Geyve, Sakarya, Güncel
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