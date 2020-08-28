Doğalgaz boru hattında patlama: 4 yaralı - Son Dakika

Doğalgaz boru hattında patlama: 4 yaralı

IĞDIR - Iğdır-Doğubayazıt Karayolu üzerinde devam eden yol yapım çalışmaları esnasında patlama meydana geldi.

Iğdır-Doğubayazıt Karayolu üzerinde bulunan Karakuyu köyü civarında devam eden yol yapım çalışmaları esnasında, iş makinesinin doğalgaz boru hattına zarar vermesi sonucu patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle etrafı toz bulutu kaplarken, kepçe operatörü ve kamyon şoförleri hafif şekilde yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine İtfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edilirken, Jandarma çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Erdal Koca, Fırat Bozkuş, Mehmet İmirge ve Mehmet Kaçar isimli vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, boru hattında meydana gelen gaz sızıntısı nedeniyle olay yerinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.