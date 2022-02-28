Doğalgaz borularındaki bakırları çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Doğalgaz borularındaki bakırları çalan şüpheli yakalandı

28.02.2022 17:58
Doğalgaz borularındaki bakırları çalan şüpheli yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bina girişlerindeki doğalgaz borularının bakır kısımlarını çalan şüpheli polisin takibi ile yakalandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bina girişlerindeki doğalgaz borularının bakır kısımlarını çalan şüpheli polisin takibi ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, bina girişlerindeki doğalgaz borularında yer alan bakır çubukların çalınması olayı ile ilgili Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda olayın şüphelisi E.A. yakalanırken, çaldığı malzemeler de ele geçirilirken, hırsızlık malzemelerini satın alan iş yeri sahibi hakkında da adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Doğalgaz borularındaki bakırları çalan şüpheli yakalandı
Doğalgaz borularındaki bakırları çalan şüpheli yakalandı

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Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Doğalgaz, Nazilli, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Doğalgaz borularındaki bakırları çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika


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