Patlayan doğalgaz borusu büyük panik yaşattı - Son Dakika

Patlayan doğalgaz borusu büyük panik yaşattı

Sivas'ta iş makinasının çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı, ekipler kısa sürede gazı keserek önlem aldı

SİVAS - Sivas'ta iş makinasının çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı, ekipler kısa sürede gazı keserek önlem aldı.

Edinilen bilgilere göre olay Eğriköprü Mahallesi 24.sokakta bulunan boş bir arazide meydana geldi. Boş arazi üzerindeki dolgu toprağı düzenleyen iş makinası doğalgaz borusunu patlattı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, doğalgaz ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bir süre devam eden gaz sızıntısı doğalgaz ekiplerinin hattın vanasını kapatmasıyla son buldu.