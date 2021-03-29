Hayata tutunamadı - Son Dakika

Hayata tutunamadı
29.03.2021 10:54
DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Camikebir Mahallesinde sabah saatlerinden bir kişi doğalgaz borusuna bağladığı iple canına kıymak istedi.
DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Camikebir Mahallesinde sabah saatlerinden bir kişi doğalgaz borusuna bağladığı iple canına kıymak istedi. Hastaneye kaldırılan şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olay Düzce'nin Camikebir Mahallesi Alemdar Sokakta meydana geldi. Alınan bilgilere göre Mertcan Üstünce isimli genç doğalgaz borusuna bağladığı iple canına kıymak istedi. Yakınları tarafından fark edilen ve ağır yaralı olarak Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan 26 yaşındaki Mertcan Üstünce, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - DÜZCE
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