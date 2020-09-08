Doğalgaz borusuna bağladığı iple intihar etti

GAZİANTEP'te yaşayan Samet G., (20) henüz bilinmeyen bir nedenle, doğalgaz borusuna bağladığı iple kendini asarak, intihar etti.

GAZİANTEP'te yaşayan Samet G., (20) henüz bilinmeyen bir nedenle, doğalgaz borusuna bağladığı iple kendini asarak, intihar etti. Olay, dün akşam saatlerinde Çağdaş Mahallesi'nde meydana geldi. Samet G., babasına ait iş yerinden çıkarak eve geldi. Ailesinin evde olmadığı sırada, odadaki doğalgaz borusuna bağladığı iple kendini asan Samet G. yaşamına son verdi. Eve gelen ailesi tarafından cansız bedeni bulunan Samet G.'nin cesedi, ihbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri tarafından otopsi için ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Eve gelen ailesi tarafından cansız bedeni bulunan Samet G.'nin cesedi, ihbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri tarafından otopsi için ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 16:00 - Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Doğalgaz borusuna bağladığı iple intihar etti - Son Dakika

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