Son dakika: 1 kişinin ağır yaralandığı patlamaya doğalgaz neden oldu, patlama anı kamerada - Son Dakika

Sivas'ta biri ağır 4 kişinin yaralandığı patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğu tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre olay Sivas'ta Fatih Mahallesi 3. Sokakta gece yarısı meydana geldi. Bir apartmanın 1. Katında meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla şehirdeki hastanelere kaldırıldı. Patlamanın etkisi ile ikamette maddi hasar oluştu. Patlamaya doğalgaz sıkışmasının neden olduğu anlaşıldı. Patlamanın meydana geldiği evde bulunan Turan Kaya'nın (42) hayati tehlikesi sürerken patlama sırasında evde bulunan ve yaralanan annesi İmmi Kaya (74) ve babası Abdi Kaya (80) hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Öte yandan patlamanın etkisi panik yaşayıp hastaneye kaldırılan bir kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Öte yandan patlama anı yan binanın güvenlik kamerası ile anbean kaydedildi. Kamera kayıtlarında patlama anı görülüyor.

(Samet Dülek/İHA)