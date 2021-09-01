"Doğalgaz çalışmalarını durdurmaya çalışmak manidar" - Son Dakika

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Eylül ayı belediye meclisinde yaptığı konuşmasında ve sonrasında yaptığı açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne, büyükşehir belediyesi sorumluluğunda olan 17 metre ve üstü genişliğindeki yollarda doğalgaz çalışmalarının yapılmasını durdurma girişimleri için tepki gösterdi. Selinos Antik Kanal Restorasyon ve Islah Projesi için yapılan kamulaştırma kararlarını çarpıtmaya çalışan muhalefeti eleştirdi, meclis kararlarının, meclis oturumlarında tekrar tekrar siyasi argüman olarak kullanılmasına tepki gösterdi.

Bergama Belediyesi Eylül ayı olağan meclis toplantısı yapıldı. Bergama Kültür Merkezi'nde (BerKM) yapılan toplantıya Ağustos ayı meclis tutanaklarının okunması ve ibrası ile başlandı. Ardından komisyonlar ve başkanlıktan gelen konular görüşülerek karara bağlandı.

BAŞKAN KOŞTU; "NİCE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMLARI KUTLAMAK NASİP OLSUN"

Meclis açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Hakan Koştu, "30 Ağustos Zafer Bayramı'mızın 99. yılını kutladık. Önümüzdeki yıl Zafer Bayramı'mızın 100. yılını kutlayacağız. Nice nice 100 yıllar kutlamayı Allah nasip etsin" dedi.

BAŞKAN KOŞTU KARARLARININ MECLİS OTURUMLARINDA SİYASİ ERGUMAN YAPILMASINA TEPKİ GÖSTERDİ

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Belediye Meclis Kararları'nın meclis oturumlarında siyasi argüman olarak kullanılmasına tepki gösterdi. Başkan Koştu, "Taşınmazların kamu yararına yeniden değerlendirilmesi için daha önceden alınan kararın geçtiğimiz Ağustos ayı meclisinde tekrar gündeme getirilmesine dikkat çekerek, "Daha önce aldığımız kararlar meclis oturumlarında siyasi argüman olarak kullanılması meclisimizi meşgul ediyor. Dışarıda siyasi argüman olarak kullanabilirsiniz. Ama tekrar tekrar meclis gündemine getirmek, meşgul etmek döngüye neden oluyor. Dışarıda siyasetini yaparsınız. Ama meclisi meşgul etmenin gereği yok" dedi. Ardından Belediye meclisine iade edilen, Gayrimenkullerin kamu yararına yeniden değerlendirilmesi kararının iptali için bir önceki mecliste alınan karar tekrar görüşüldü ve ardından karar tekrar oylandı ve oylama sonucunda karar kesinleşmeden iptal edildi.

BAŞKAN KOŞTU, "SELİNOS PROJESİ KAPSAMINDA KAMULAŞTIRILAN YERLER YEŞİL ALAN OLACAK"

Selinos Antik Kanal Restorasyon ve Islah Projesi kapsamında acil kamulaştırma yapılan evlerin bulunduğu alanın yeşil alana dönüştürüleceğini söyleyen Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Yaklaşık 12 bin metrekare alan, yeşil alan olacak. Üstelik bu bölge Selinos'ta olabilecek taşkın riski içinde boşaltılmış olacak. Ülkemizin birçok yerinde taşkınlar nedeniyle canlarımız yandı. Üzüldük. 50, 100 yılda bir olsa da dere taşkınları hayatımızın bir parçası. Yarın olmayacağının garantisi yok. Önlem almamız gerekiyor. Olmuyor diyemeyiz. Yaptığınız vizyon projelerimizin içini boşaltmaya çalışmak doğru bir şey değil. Bu konuyu sanki evleri kamulaştırılan vatandaşlarımızın bu evleri başka şekilde kullanılacakmış gibi muhalefet tarafından kamuoyuna empoze edilmesi doğru bir şey değil. Biz hiç bir hemşehrimizi mağdur etmeyiz. Gereken önlemleri alıyoruz, almaya devam ediyoruz" dedi.

BAŞKAN KOŞTU, "17 METRE YOLLAR BÜYÜKŞEHİR'İN SORUMLULUĞUNDA, BU YOLLARDA BÜYÜKŞEHİR DOĞALGAZ ÇALIŞMALARINI DURDU"

Meclis konuşmasında doğalgaz çalışmalarına da değinen Belediye Başkanı Hakan Koştu, "İlçemizdeki 17 metre ve üstü yolların temizliği, bakımı, yeniden yapılması Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda. Biz doğalgaz çalışmalarının biran önce tamamlanması için uğraş veriyoruz. Hemşehrilerimizde biran önce doğal ile buluşmak istiyor. Ama Büyükşehir Belediyesi 17 metre ve üstü genişliğindeki yollarda doğalgaz çalışmalarını durdurdu. Bu yolları kim yapacak diye, taahhüt istiyor. Ben de bürokratlarımıza talimat verdim. Taahhüt yazıp gönderilsin diye. Doğalgaz çalışmalarının biran önce ilçemizde tamamlanmasını istiyoruz. Öyle anlaşılıyor ki; Büyükşehir Belediyesi'nin ilçe merkezimizde komşu ilçelerde yaptığı gibi asfalt ve yol çalışması yapmak gibi bir planlaması yok. Olsun onlar yapmazsa, sorumluluğumuzda olmasa da biz yaparız. Zaten Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda olan 17 metre ve üstü genişliğindeki yollarda temizlik çalışmasını da çoğu zaman biz yapıyoruz. Yapmaya devam ederiz. İZSU'nun su patlağı nedeniyle kazıp bıraktığı birçok yeri de yine biz tamir ediyoruz. Etmeye devam ederiz. Büyükşehir Belediyemiz Bergama yerine komşu ilçelere hizmet götürmeye, Bergama'nın hakkı olan hizmetleri başka yerlere yapmaya devam etsin. Tüm bu olanları kamuoyunun ve hemşehrilerimin takdirine bırakıyorum" dedi.

Dilek ve temennilerin ardından Ekim ayı Belediye Meclisi'nin 06 Ekim 2021 tarihinde saat 14.00'de yapılması kararlaştırılması ile toplantı son buldu.