Doğalgaz çalışmalarını engelleyen FETÖ'cü Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık mıydı - Son Dakika

Türkiye'nin kendi sondaj gemileri ile Karadeniz'de bulduğu doğalgaz, geçmişte yapılan çalışmalardaki engellemeleri de yeniden gündeme getirdi. Bakan Berat Albayrak'ın doğalgaz çalışmalarına engel çıkartan FETÖ'cü komutanlar olduğunu anlattığı kişinin tariflere göre 141 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası alan Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık olabileceğini akıllara getiriyor.

Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Enerji Bakanı olarak görev yaptığı 2015-2016 yıllarında yeni enerji kaynakları bulma konusundaki çalışmalar sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki toplantılarda sonradan FETÖ üyesi oldukları anlaşılan bazı komutanların çalışmaları engellendiğini anlatması akıllarda bu komutanın kim olduğuna ilişkin soru işaretleri oluşturdu. 15 Temmuz darbecilerinin beyin takımında yer alan dönemin Kuzey Deniz Saha Komutanlığında kurmay başkanı olarak görev yapan Koramiral Ömer Faruk Harmancık'ın bu çalışmalara karşı çıktığını akıllara getirdi. Adil Öksüz'ün başkanlığındaki kalkışma öncesi toplantılara katılan Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık, 15 Temmuz gecesi ve 16 Temmuz sabahı çok sayıda basın kuruluşunu telefon ile arayarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Almanya'ya kaçtığı yalanını pompalamaya çalıştı. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin çatı davasında, Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık'a 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi, Harmancık'ı "anayasayı ihlal" ve "Cumhurbaşkanına suikast" suçundan birer kez, şehit olan 139 kişiye ilişkin "kasten öldürme" suçundan da 139 kez olmak üzere toplam 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Darbe girişimine yönelik hazırlıklar kapsamında 6 ve 9 Temmuz 2016'da Ankara Konutkent'te örgütün firari Türkiye imamı Adil Öksüz başkanlığında yapılan toplantıya, suç tarihinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Kurmay Başkanı olarak görev yapan Harmancık'ın da katıldığı parmak izi delilleri ile belirlenmişti. Harmancık'ın Deniz Kuvvetlerinin darbe planı içindeki organizasyonunu sevk ve idare eden ekibin içinde basın sorumlusu olarak bulunduğu belgelendi. Kalkışma günü görevli olmamasına rağmen darbe girişimi kapsamındaki hava harekatının merkezi olan Akıncı Üssü'ne geldiği ve kendisine darbe faaliyetlerinde kullanılmak üzere verilen telefonla darbe girişimine yönelik medya kuruluşları başta olmak üzere çok sayıda görüşmeler yaptığı ortaya çıkmıştı. - İSTANBUL