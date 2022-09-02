Doğalgaz çalışmasında bulunan eserin Roma dönemine ait bir Arşitrav olduğu tespit edildi - Son Dakika
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Doğalgaz çalışmasında bulunan eserin Roma dönemine ait bir Arşitrav olduğu tespit edildi

02.09.2022 16:38

Doğalgaz çalışmasında bulunan eserin Roma dönemine ait bir Arşitrav olduğu tespit edildi Afyonkarahisar'da doğalgaz çalışmaları esnasında bulunan tarihi eserin Roma döneminden kalma eski yapıtlarda kullanılan 'Arşitrav' olduğu belirlenirken, tarihi eserin detaylı önceleme yapılmak üzere...

Doğalgaz çalışmasında bulunan eserin Roma dönemine ait bir Arşitrav olduğu tespit edildi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da doğalgaz çalışmaları esnasında bulunan tarihi eserin Roma döneminden kalma eski yapıtlarda kullanılan 'Arşitrav' olduğu belirlenirken, tarihi eserin detaylı önceleme yapılmak üzere Arkeoparka nakledildiği bildirildi.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinden dün doğalgaz hattı çalışmaları sırasında eş makinesine takılan tarihi bir eser, buradan iş makinesi ile alınarak Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne bağlı Müze Müdürlüğü'ne ait Arkeoparka taşınmıştı. Bulunan tarihi eser ile ilgili bilgi veren Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, Tarihi eserin ilk incelemesinin yapıldığını belirterek, "Bulunan tarihi eser müstakil bir yapı. Bu Roma dönemine ait binalarda kullanılan Arşitrav olduğu tespit edildi. İncelemesi devam eden tarihi eserlerin konulduğu Arkeoparka'a taşıdık. Burada detaylı bir inceleme yapılacak" dedi.

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Başkentte tarihi eser kaçakçılarına darbe: 315 sikke ele geçirildi Başkentte tarihi eser kaçakçılarına darbe: 315 sikke ele geçirildi Afyonkarahisar'da doğalgaz çalışması sırasında tarihi değeri olduğu düşünülen taş bulundu Afyonkarahisar'da doğalgaz çalışması sırasında tarihi değeri olduğu düşünülen taş bulundu
Kaynak: İHA

Karahisar, Roma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Doğalgaz çalışmasında bulunan eserin Roma dönemine ait bir Arşitrav olduğu tespit edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Doğalgaz çalışmasında bulunan eserin Roma dönemine ait bir Arşitrav olduğu tespit edildi - Son Dakika
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