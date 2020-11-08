Doğalgaz çıkarmakta kullanılan çimentonun önemli bileşeni milli imkanlarla üretildi - Son Dakika

Doğalgaz çıkarmakta kullanılan çimentonun önemli bileşeni milli imkanlarla üretildi

08.11.2020 10:52
Doğalgaz çıkarmakta kullanılan çimentonun önemli bileşeni milli imkanlarla üretildi, System.String[]

Doğu Akdeniz'de ve Karadeniz'de doğalgaz arama çalışmaları sürerken, bu değerleri gün yüzüne çıkarmak için derin kuyu inşasında kullanılan özel betonun ana maddelerinden biri olan sodyum pentaborat anhidrat yerli ve milli imkanlarla üretildi.

Doğu Akdeniz'de ve Karadeniz'de doğalgaz arama çalışmaları sürerken, bu değerleri gün yüzüne çıkarmak için derin kuyu inşasında kullanılan özel betonun ana maddelerinden biri olan sodyum pentaborat anhidrat yerli ve milli imkanlarla üretildi.

Türkiye'nin doğalgaz arama çalışmaları müjdeli haberlerle hızla sürdürülürken, doğalgazın çıkarılması yönünde de çalışmalar yapılıyor. Doğalgaz ve petrolün derin kuyular ile çıkarılmasında beton atma işleminde kullanılan önemli bir madde olan sodyum pentaborat anhidrat yerli ve milli imkanlar ile üretildi. Yüksek sıcaklık ve basınç altında yüksek derinliklerde betonun geç filizlenmesini sağlayarak çalışmanın kesintisiz ve bir bütün olarak yapılmasını sağlayan bu madde, derin kuyu çalışmalarında çok büyük bir rol oynuyor.

Yüzde yüz yerli ve milli imkanlarla yapılan üretim hakkında bilgi veren Ar-Ge firması sahibi Faruk Durukan, "Bu elimde görmüş olduğunuz sodyum pentaborat anhidrat. Bu malzeme açık kuyu sondajlarında, petrol veya doğalgaz gibi derin kuyularda betonun sertleşmeden filizlenmeyi geciktirici görevini yapmakta. Bu olmadığı zaman derin kuyu sondajı yapma şansınız yok. Bunu zaten bütün dünya biliyor. Çalışmaları ilk bulan biz değiliz. Bizim de yapmış olduğumuz sodyum pentaborat anhidratı üreterek en kaliteli sodyum pentaborat türünü üretmiş olduk" dedi.

Bu çalışma ile daha öncede NASA'dan kimya ödülü aldıklarını ifade eden Durukan, "Biz bu çalışmayla daha önce NASA Kimya Ödülü de almıştık. Bu çalışmayla netron ışınlarını absorbe etmeyi en güçlü şekilde durdurmuştuk. Şu anda ülkemizdeki derin kuyu sondajları için de bu malzeme olmazsa olmaz. Biz bunu dilediğimiz kadar da üretme kapasitesine sahibiz ve üretebiliyoruz da zaten" dedi.

Doğalgaz ve petrol kuyularının yerli ve milli imkanlar ile hiçbir şekilde dışa bağımlı kalmadan yapılabileceğini ifade eden Faruk Durukan, "Yabancı sondaj firmalarına karşı bizim de bunu yapabileceğimizi, bu derin kuyuları açabileceğimizi gösteren bir çalışmadır bu. Onun için pazarlıkta da elimizi güçlendirmektedir. Eğer diğer kuyu birimleriyle de birleşilirse Türkiye kendi kuyusunu kendi de, derin kuyularını, sondaj kuyularını kendi açabileceğini gösterir. Çünkü en önemli malzemeyi biz üretmeyi zaten başardık" dedi.

Çalışmaların üniversite destekli olarak devam ettiğinin altını çizen Durukan, " Balıkesir Üniversitesi'nde şu anda çimentoya katılması gereken birimler üzerine tekrar ufak çalışmalar yapılıyor. Tamamlandı gibi onlar da. Bu kendi kuyumuz, sondajımızı da yapabileceğimizin en açık göstergesidir" dedi. - BALIKESİR

Doğalgaz çıkarmakta kullanılan çimentonun önemli bileşeni milli imkanlarla üretildi
Doğalgaz çıkarmakta kullanılan çimentonun önemli bileşeni milli imkanlarla üretildi
Doğalgaz çıkarmakta kullanılan çimentonun önemli bileşeni milli imkanlarla üretildi
Doğalgaz çıkarmakta kullanılan çimentonun önemli bileşeni milli imkanlarla üretildi

Doğalgaz Arama, Doğu Akdeniz, Doğalgaz, Milli, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Doğalgaz çıkarmakta kullanılan çimentonun önemli bileşeni milli imkanlarla üretildi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Yeni Başkan Joe Biden oldu ama Trump kabul etmiyor! Peki ABD'de bundan sonra ne olacak, süreç mahkemede mi bitecek? Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Rusya bize karşı sorumluluklarını yerine getiriyor Definecilerin kazdığı yerden 2 bin 500 yıllık lahit çıktı, görenler gözlerine inanamadı Trump: Bu seçimleri, hukuki yollarla kullanılan 71 milyon oyla ben kazandım Joe Biden ABD'nin yeni başkanı oldu, Jennifer Lopez dans videosuyla kutladı ABD'nin yeni First Lady'si Jill Biden, eğitimci kimliği ile dikkat çekiyor Ermenistan'a tek taraflı yardım göndermeye hazırlanan Norveç'ten geri adım Bülent Arınç, Berat Albayrak'ın "Ekonomide sıkıntı yok" sözlerine itiraz etti: Ekonomide sıkıntılar mutlaka var
Ermeni siyasetçiden alçak paylaşım! Azerbaycanlı şehit askerlerin naaşını domuzlara yedirdiler Ermeni siyasetçiden alçak paylaşım! Azerbaycanlı şehit askerlerin naaşını domuzlara yedirdiler         
10:31
Süt banyosu skandalına imza atan çalışan kendini böyle savundu: İç çamaşırlarım üzerimdeydi Süt banyosu skandalına imza atan çalışan kendini böyle savundu: İç çamaşırlarım üzerimdeydi         
10:05
Seçim sonuçlarını protesto eden silahlı Trump destekçileri sokağa indi Seçim sonuçlarını protesto eden silahlı Trump destekçileri sokağa indi         
06:37
Misafirliğe gittiği evin köpeği yaşlı adamın önce yüzünü, sonra vücudunu parçaladı Misafirliğe gittiği evin köpeği yaşlı adamın önce yüzünü, sonra vücudunu parçaladı         
02:47
ABD'de Biden seçildi, herkesin aklında aynı soru var! Yeni dönemde Türkiye'yi ne bekliyor? ABD'de Biden seçildi, herkesin aklında aynı soru var! Yeni dönemde Türkiye'yi ne bekliyor?         
23:50
Konyaspor, maç sonrası sosyal medyadan Fenerbahçe'nin gol müziğini paylaştı Konyaspor, maç sonrası sosyal medyadan Fenerbahçe'nin gol müziğini paylaştı         
21:36
Restorandaki işini bırakan genç model, internetten sattığı çıplak fotoğraflarıyla haftada 215 bin lira kazanıyor Restorandaki işini bırakan genç model, internetten sattığı çıplak fotoğraflarıyla haftada 215 bin lira kazanıyor         
19:29
Spikerlikten oyunculuğa! Ünlü ekran yüzü Gülay Özdem, artık Kanal 7 dizisinin 'kötü kadın İkbal'i Spikerlikten oyunculuğa! Ünlü ekran yüzü Gülay Özdem, artık Kanal 7 dizisinin 'kötü kadın İkbal'i         
18:14
İstanbul'un tek kadın belediye başkanını kızdıran görüntü: Bizi yıldıramayacaklar İstanbul'un tek kadın belediye başkanını kızdıran görüntü: Bizi yıldıramayacaklar         
15:32
Ailesinin, Ailesinin, "Cep telefonu patladı" dediği Mihriban, av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı         
15:21
Bomba iddia: Süt banyosu ile gündem olan fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş Bomba iddia: Süt banyosu ile gündem olan fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş         
14:19
3 ay sonra sokağa çıkan vatandaşa kamyonetin açık unutulan kasa kapağı çarptı 3 ay sonra sokağa çıkan vatandaşa kamyonetin açık unutulan kasa kapağı çarptı         
12:25
Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz         
11:05
Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi         
10:44
Ahmet Davutoğlu, ABD seçimleri için tarafını belli etti Ahmet Davutoğlu, ABD seçimleri için tarafını belli etti         
10:35
Bursa'da koronavirüs denetimi yapan polis, Suriyeli vatandaşı Arapça uyardı Bursa'da koronavirüs denetimi yapan polis, Suriyeli vatandaşı Arapça uyardı         
10:21
Lise öğretmeni ilişki için anlaştığı Belaruslu dansçı kızı döverek öldürdü Lise öğretmeni ilişki için anlaştığı Belaruslu dansçı kızı döverek öldürdü         
08:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2020 11:03:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğalgaz çıkarmakta kullanılan çimentonun önemli bileşeni milli imkanlarla üretildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei