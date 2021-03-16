Doğalgaz dağıtım ofisinde eski eşini öldüren sanığa 24 yıl ceza - Son Dakika

Doğalgaz dağıtım ofisinde eski eşini öldüren sanığa 24 yıl ceza

16.03.2021 12:15
Doğalgaz dağıtım ofisinde eski eşini öldüren sanığa 24 yıl ceza, System.String[]

İZMİT'te doğalgaz dağıtım şirketinin ofisinde abonelik devri için buluştukları sırada eski eşi Ayşe Acar'ı (36) başına bir el ateş ederek öldüren Kerem Tuğral (44), haksız tahrik indirimi uygulanarak 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İZMİT'te doğalgaz dağıtım şirketinin ofisinde abonelik devri için buluştukları sırada eski eşi Ayşe Acar'ı (36) başına bir el ateş ederek öldüren Kerem Tuğral (44), haksız tahrik indirimi uygulanarak 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 16 Ekim 2019 günü, Körfez Mahallesi Şehit Rafet Karacan Bulvarı'nda meydana geldi. Ayşe Acar boşandığı Kerem Tuğral ile birlikte yaşadıkları evin aboneliklerini iptal ettirmek için doğalgaz şirketinde buluştu. Ayşe Acar, Kerem Tuğral tarafından tabanca ile başından vurularak öldürüldü. Olay yerinde gözaltına alınan Kerem Tuğral'ın, cinayeti daha önceden planladığı ve Ayşe Acar'ı ölümle tehdit ettiği için olaydan 13 gün önce hakkında tedbir kararı çıkarıldığı belirlendi.

SANIK, 'ÇOK PİŞMANIM' DEDİSanık Kerem Tuğral'ın yargılanmasına bugün Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşma salonunda sanık Kerem Tuğral, öldürülen Ayşe Acar'ın ailesi ve avukatlar hazır bulundu. Karar öncesinde son sözü sorulan sanık Kerem Tuğral, "Olay günü oraya öldürmek için gitmedim. Öyle bir düşüncem olsa mermiyi silahın ağzına verir, giderdim. Çok pişmanım. Böyle olmasını istemezdim. Önceki ifadelerimi tekrar ederim" dedi. Müşteki avukatları haksız tahrik indirimi uygulanmamasını talep etti.HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ UYGULANDI

Duruşmaya bir süre ara veren mahkeme heyeti, Kerem Tuğral'ın 'Tasarlayarak Öldürme' suçunu işlediğinin sabit olduğuna karar kıldı. Evli kaldıkları dönemde maktul Ayşe Acar'ın başka kişilerle gönül ilişkisi yaşadığının ortaya çıkması nedeniyle cezada haksız tahrik indirimine hükmeden mahkeme heyeti, Kerem Tuğral'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına indirim uygulayarak 24 yıl hapis cezası verdi.


Doğalgaz dağıtım ofisinde eski eşini öldüren sanığa 24 yıl ceza
Doğalgaz dağıtım ofisinde eski eşini öldüren sanığa 24 yıl ceza
Doğalgaz dağıtım ofisinde eski eşini öldüren sanığa 24 yıl ceza
Doğalgaz dağıtım ofisinde eski eşini öldüren sanığa 24 yıl ceza

Doğalgaz, 16 ekim, Kocaeli, Körfez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Doğalgaz dağıtım ofisinde eski eşini öldüren sanığa 24 yıl ceza - Son Dakika


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