Doğalgaz dağıtım sektörünün ilk 'ISO 45001' belgesini Kayserigaz aldı

KAYSERİGAZ, doğalgaz dağıtım sektöründe Türkiye Akreditasyon Kurumu'nun (TÜRKAK) akreditasyonlu 'İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ISO 45001' belgesini almaya hak kazanan ilk şirket oldu.

Kayserigaz, doğalgaz dağıtım sektöründe iş sağlığı ve güvenliği standartlarında çıtayı yükseğe taşıdı. 2004 yılından bu yana OHSAS 18001 İSG Yönetim Sistemini başarı ile uygulayan Kayserigaz, TÜRKAK İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ISO 45001 belgesini alarak, doğalgaz dağıtım sektöründe ilke imza attı. Böylece, dünyada OHSAS 18001 ISG Yönetim Sistemi'nin yerini alacak olan ISO 45001 ISG Yönetim Sistemi'ne geçiş yapan Kayserigaz, yeni standardın gerekliliklerini başarı ile yerine getirdi. ISO 45001 ile iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesinin, güvenli ve sağlıklı çalışma ortamlarının en üst seviyede sağlanmasının hedeflendiğini kaydeden Kayserigaz Genel Müdürü Dinçer Akbaba, "Doğalgaz dağıtım sektöründe bugüne kadar pek çok ilke imza atan şirketimiz iş sağlığı ve güvenliği alanında da uluslararası standartlara sahip olduğunu bu yeni belge ile bir kez daha kanıtlamış oldu. ISO 45001 standardı hem diğer yönetim sistemlerine entegrasyon kolaylığı sağlıyor hem de iş güvenliği ve sağlık durumlarına karşı proaktif yaklaşım geliştirmeye olanak verecek şekilde bir rehberlik sunuyor. Sektöre ve paydaşlarına ilham veren marka olmayı kendine vizyon edinen yaklaşık 550 bin aboneye kesintisiz ve kaliteli doğalgaz dağıtım hizmeti veren şirketimiz her alanda sektöre öncülük ediyor" dedi.