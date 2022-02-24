Doğalgaz Dursunbey'de Konutlara Verildi - Son Dakika
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Doğalgaz Dursunbey'de Konutlara Verildi

Doğalgaz Dursunbey'de Konutlara Verildi

24.02.2022 16:07

Dursunbey'de geçtiğimiz ay açılışı yapılan doğalgaz, tesisatı tamamlanan konutlarda yanmaya başladı. İlçede doğalgaz verilen ilk konutta Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan ateşi yaktı.

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan'ın uzun uğraşları sonrası ilçede çalışmaları başlayan doğalgazın açılış töreni geçtiğimiz ay gerçekleşmişti. Bu törenin ardından tesisat çalışmalarını tamamlayan vatandaşların evlerine doğalgaz verilmeye başladı.

İlçede ilk doğalgaz açılışı yapılan Yusuf Turhan'ın evini ziyaret eden Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, kömürlü kaloriferini kapatarak doğalgaz yakmaya başlayan Turhan'a hayırlı olsun dileklerini iletti. Tesisat hakkında çalışanlardan bilgi alan Başkan Bahçavan, Dursunbeylilerin doğalgaza olan ilgisinden dolayı memnun olduklarını söyledi. Başkan Bahçavan; "Bugün bir sevinç yaşıyoruz. Dursunbey'de ilk doğalgazımızı Yusuf kardeşimizin evinde yakıyoruz. Emeği geçen ustalarımıza, doğalgaz dağıtım şirketine, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımıza ve Milletvekillerimize teşekkür ediyorum" dedi. Doğalgaz çalışmalarının 2022 yılında da devam edeceğini hatırlatan Başkan Bahçavan, çalışma yapılacak bölgeler ile ilgili duyuruları önümüzdeki süreçte vereceklerini hatırlattı.

Dursunbey'de ilk doğalgaz evinde yanmaya başlayan Yusuf Turhan ise; "Olmaz denilen Dursunbey'de oldu. Emeği geçen Belediye Başkanımız Ramazan Bahçavan'a çok teşekkür ediyorum. Dursunbey'de doğalgazı ilk yakmak bize nasip oldu. Hayırlı ve ömürlü olsun inşallah" dedi.

Kaynak: Bültenler
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Ramazan Bahçavan, Yusuf Turhan, Doğalgaz, Güncel, Son Dakika

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