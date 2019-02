Doğalgaz İthalatı Geçen Sene Kasım Ayına Göre Yüzde 14 Azaldı

Ekonomideki daralma doğalgaz ithalatını ve tüketimini de ciddi oranda azaltıyor. Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği'nin (GAZBİR) verilerine göre, Kasım 2018'de Türkiye'nin doğalgaz ithalat miktarı geçen senenin aynı ayına göre yüzde 14 (753 milyon m3) azalarak 4 milyar 696 milyon m3 oldu. Aynı dönemde Türkiye'de doğalgaz tüketim miktarı yüzde 21 azalarak 4 milyar 98 milyon m3 olarak gerçekleşti. Abone sayısı 1.1 milyon artmasına rağmen doğalgaz tüketiminde düşüş konutta yüzde 9, sanayide yüzde 17, elektrik santrallarında yüzde 35 oldu.Aynı dönemde doğalgaz ithalatında Rusya 'nın payı yüzde 50'nin altına düşerek yüzde 44 olurken, İran 'ın payı yüzde 18, Azerbaycan 'ın payı yüzde 16, Cezayir 'in payı yüzde 11, Katar 'ın payı yüzde 5, Nijerya 'nın payı yüzde 4 ABD 'nin payı yüzde 2 olarak gerçekleşti.Öte yandan, Ocak 2019'da doğalgazdan üretilen elektrik miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 azaldı.The post Doğalgaz ithalatı geçen sene Kasım ayına göre yüzde 14 azaldı appeared first on Enerji Enstitüsü