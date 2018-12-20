Son Dakika Haberleri: Doğalgaz İthalatı Muafiyetini 90 Gün Daha Uzatıldı

Doğalgaz İthalatı Muafiyetini 90 Gün Daha Uzatıldı

10 saat önce

ABD, İran'a uyguladığı yaptırımlar kapsamında Irak'a tanıdığı doğalgaz ithalatı muafiyetini 90 gün daha uzattı.

Doğalgaz İthalatı Muafiyetini 90 Gün Daha Uzatıldı, System.String[]
ABD, İran'a uyguladığı yaptırımlar kapsamında Irak'a tanıdığı doğalgaz ithalatı muafiyetini 90 gün daha uzattı.

Iraklı yetkililer, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD), İran'a uyguladığı yaptırımlar kapsamında Irak'a tanıdığı 45 günlük doğalgaz ithalatı muafiyetini 90 gün daha uzattığını bildirdi. İran, biriken borçları sebebiyle Temmuz ayında Irak'a doğalgaz akışını durdurmuştu. Söz konusu olay, elektrik üretimi için İran'ın doğalgazına ihtiyaç duyan Irak'ın Basra kentinde gösterilerin başlamasına neden olmuştu.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 08:16 Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, İran, Irak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Farsça Okuduğu Şiirle Dinleyenleri Kendisine Hayran Bıraktı Türkiye'nin Harekatı Öncesi YPG/PKK, Çareyi Esad'da Arıyor

Pentagon, Suriye'de Hava Saldırılarının Duracağı Haberlerini Yalanladı ABD'nin Suriye'den Çekilme Kararının Ardından Fransa'dan YPG/PKK'ya Destek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2018 06:26:08. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doğalgaz İthalatı Muafiyetini 90 Gün Daha Uzatıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]