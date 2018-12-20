Doğalgaz İthalatı Muafiyetini 90 Gün Daha Uzatıldı
10 saat önce
ABD, İran'a uyguladığı yaptırımlar kapsamında Irak'a tanıdığı doğalgaz ithalatı muafiyetini 90 gün daha uzattı.
ABD
, İran
'a uyguladığı yaptırımlar kapsamında Irak
'a tanıdığı doğalgaz ithalatı muafiyetini 90 gün daha uzattı.
Iraklı yetkililer, Amerika Birleşik Devletleri
'nin (ABD), İran'a uyguladığı yaptırımlar kapsamında Irak'a tanıdığı 45 günlük doğalgaz ithalatı muafiyetini 90 gün daha uzattığını bildirdi. İran, biriken borçları sebebiyle Temmuz ayında Irak'a doğalgaz akışını durdurmuştu. Söz
konusu olay, elektrik üretimi için İran'ın doğalgazına ihtiyaç duyan Irak'ın Basra
kentinde gösterilerin başlamasına neden olmuştu.
(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 08:16 Kaynak: İHA
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