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Doğalgaz izleri siliniyor

1 saat önce

Bartın'da Davut Fırıncıoğlu Caddesi'nde bulunan Kapalı Pazaryeri çevresinde tamamlanan doğalgaz hattı çalışmasının ardından hasar gören yol Bartın Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından parke taş ile düzenleniyor.

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Bartın'da Davut Fırıncıoğlu Caddesi'nde bulunan Kapalı Pazaryeri çevresinde tamamlanan doğalgaz hattı çalışmasının ardından hasar gören yol Bartın Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından parke taş ile düzenleniyor.


Bartın Belediyesi'ne bağlı ekipler doğalgaz çalışmaları tamamlanan Davut Fırıncıoğlu Caddesi'nde bulunan Kapalı Pazaryeri çevresinde yol düzenleme çalışmalarına başladılar. Zemin tesviye çalışmalarını tamamlayan ekipler yaya yolunu parke taşlarla döşemek üzere çalışmalara başladılar.


Belediye Başkanı Cemal Akın yaptığı açıklamada mahallelerde alt yapı çalışmaları sonrasında gerçekleştirilen yol düzenleme çalışmalarına ara vermeden devam ederek vatandaşlara sorunsuz şekilde ulaşım sağladıklarını söyledi. - BARTIN

Pazaryeri, Bartın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 12:25 Kaynak: İHA
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