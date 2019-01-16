Son Dakika Haberleri: Doğalgaz Kaçağından Zehirlenen Dede-torun, Tedaviye Alındı

Doğalgaz Kaçağından Zehirlenen Dede-torun, Tedaviye Alındı

1 saat önce

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, kaldıkları evde doğalgaz kaçağından zehirlenen Ali Kökçıkaran (87) ile torunu Arda Kökçıkaran (12), hastaneye kaldırıldı.

Doğalgaz Kaçağından Zehirlenen Dede-torun, Tedaviye Alındı, System.String[]
DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, kaldıkları evde doğalgaz kaçağından zehirlenen Ali Kökçıkaran (87) ile torunu Arda Kökçıkaran (12), hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin yaptığı inceleme sonucu, evde gaz kaçağına karşı havalandırma için hayati öneme sahip olan pencere menfezinin olmadığı belirlendi.

Olay, saat 16.00 sıralarında  Karaman Mahallesi 1751 Sokak'ta bulunan Nergis Sitesi'ndeki bir bloğun zemin katındaki Ali Kökçıkaran'a ait evde meydana geldi. Kökçıkaran ve torunu Arda Kökçıkaran, iddiaya göre doğalgaz kaçağı nedeniyle gazdan zehirlendi. Babasının evine giden Erdoğan Kökçıkaran, zile basmasına rağmen kapıyı açan olmaması üzerine kendi anahtarıyla içeri girince, babası ve oğlunu baygın halde buldu. Erdoğan Kökçıkaran durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. Dede- torun, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Dede Kökçıkaran'ın durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Hastanedeki muayene sonucunda da zehirlenmelerin gazdan meydana geldiğinin belirlenmesi üzerine eve polis ve doğalgaz dağıtımını yapan şirketin  görevlileri sevk edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken doğalgaz şirketi ise evde gaz kaçağı olup olmadığını inceledi. Ekiplerin ilk incelemesine göre doğalgaz kaçağına karşı havalandırmayı sağlayan penceredeki menfezin olmadığı tespit edildi. Ekipler, evin penceresi kesip, menfez açarak eve havalandırma sağlandı. Ayrıca doğalgaz tesisatında da kaçak tespit edildi. Ardından evdeki doğalgazı kesilip, mühürledi.

HAVALANDIRMA HAYATİ ÖNEME SAHİP

Doğalgaz şirketi yetkilileri, evlerdeki doğalgaz kaçağı ya da kombilerde bacalardan çıkan karbonmonoksit gazının içeriye dolmaması için havalandırmanın şart ve hayati öneme sahip olduğunu ancak bazı ev sahiplerinin soğuk hava nedeniyle menfez açmadıkları ya da açık menfezleri kapattıklarına dikkat çekip, uyardı.

- Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 07:24 Kaynak: DHA

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