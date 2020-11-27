Doğalgaz kanununa en çok onlar sevindi

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, TBMM'de yasalaşan doğalgaz kullanımına kolaylık getiren müjdeyi Osmangazi ilçesinde Mehmet Akif Mahallesi sakinleriyle paylaştı.

Enerji alanında düzenlemeler içeren Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek, yasalaştı. Yapı kayıt belgesi alan yapının bulunduğu bölgenin, uygulama imar planı olmaması veya uygulama imar planı olmakla birlikte yolların imar mevzuatına uygun açılmaması halinde; ilgili belediyenin meclis kararı alarak bu bölgelerde yapılacak şebekelerin yapım tarihinden itibaren 10 yıl içinde deplase edilmesi gerektiğinde, yatırımın deplase edilen kısmıyla ilgili bütün maliyetleri üstleneceğini taahhüt etmesi şartıyla doğal gaz dağıtım şirketleri tarafından bu bölgelere şebeke yatırımı yapılabilecek.

Bursa'da yaşadıkları imar sorunundan dolayı doğalgaz sıkıntısı yaşayan Osmangazi ilçesine bağlı Mehmet Akif Mahallesi sakinlerine sevindirici haberi AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin verdi. Mehmet Akif Mahallesi Muhtarı Osman Sakin ve mahalle sakinleri tarafından karşılanan Esgin, şunları söyledi:

"Bugün burada Mehmet Akif Mahallesi Muhtarımız Osman Sakin, sivil toplum kuruluşu temsilcilerimiz ve mahalle sakinlerimizle biraraya geldik. Geçtiğimiz günlerde TBMM'de önemli bir meseleyi daha hallettik. Türkiye'nin beklediği doğalgazın yaygınlaştırılmasına yönelik düzenlemeyi Meclisten geçirerek yasalaştırdık. Bu güzel ve hayırlı haberi ayrıntılarıyla konuşmak üzere mahalle sakinlerimizle biraraya geldik."

Mehmet Akif Mahallesi Muhtarı Osman Sakin ve mahalleliler de Milletvekili Mustafa Esgin'e süreç içerisinde kendilerine desteklerinden dolayı teşekkür ettiler. Mahalle Muhtarı Osman Sakin, "Mahallemizin en önemli sorunu olan doğalgaz konusuna çözüm getiren başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ilgili bakanlarımıza, Milletvekillerimize, Belediye Başkanlarımıza mahalle sakinlerimiz adına teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA