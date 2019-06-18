Doğalgaz kontratları gözden geçirilsin
1 saat önce
Türkiye'nin gaz HUB'ı haline gelebilmesi için, mevcut doğalgaz ithalat kontratlarının piyasalaşma üzerindeki kısıtlayıcı hükümlerinin ortadan kaldırılması gerektiği vurgulandı.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 05:08
'nin gaz HUB'ı haline gelebilmesi için, mevcut doğalgaz ithalat kontratlarının piyasalaşma üzerindeki kısıtlayıcı hükümlerinin ortadan kaldırılması gerektiği vurgulandı.
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