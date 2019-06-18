Son Dakika Haberleri: Doğalgaz kontratları gözden geçirilsin
Son Dakika Ekonomi Haber

Doğalgaz kontratları gözden geçirilsin

1 saat önce

Türkiye'nin gaz HUB'ı haline gelebilmesi için, mevcut doğalgaz ithalat kontratlarının piyasalaşma üzerindeki kısıtlayıcı hükümlerinin ortadan kaldırılması gerektiği vurgulandı.

Doğalgaz kontratları gözden geçirilsin, System.String[]
Türkiye'nin gaz HUB'ı haline gelebilmesi için, mevcut doğalgaz ithalat kontratlarının piyasalaşma üzerindeki kısıtlayıcı hükümlerinin ortadan kaldırılması gerektiği vurgulandı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 05:08 
Türkiye, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hobi olarak kadehlere karikatür çizmeye başladı, şimdi taleplere yetişemiyor İmamoğlu-Yıldırım ortak yayınının reyting sonuçları belli oldu e-Devlet'in adı Dijital Türkiye olarak değiştirilecek Galatasaray'ın istediği Skov, futbol hayatını Türkiye'de sürdüreceği iddialarını yalanladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 06:40:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doğalgaz kontratları gözden geçirilsin
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]